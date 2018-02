U-BT Cluj şi CSM CSU Oradea, în finala Cupei României

Cele două echipe veneau după sferturi de finală complet diferite ca desfășurare: dacă timișorenii au avut nevoie de 55 de minute de joc pentru a se desprinde de adversar, U-Banca Transilvania a părut să controleze destul de ușor jocul cu BCM U Pitești, încercând să obțină calificarea cu minim de efort.

Meciul a început cu mare zgârcenie de ambele părți în privința reușitelor, în primele două minute și jumătate consemnându-se mai multe faulturi decât puncte pe tabelă.

La jumătatea primei secvențe, când timișorenii conduceau cu 6-4, Calotă l-a faultat pe Sakic pe o aruncare de la distanță, dar a contestat decizia arbitrilor și a încasat și un tehnic, dându-i ocazia croatului să ducă echipa noastră pentru prima dată la conducere (6-7, min. 5).

U-Banca Transilvania a așteptat liniștită oportunitățile pe care oboseala acumulată de timișoreni le promitea și nu s-a stresat prea mult de lipsa de precizie din atac, astfel că primul sfert s-a încheiat cu bănățenii la conducere, 15-14.

Secvența a doua a început parcă în contrapartidă cu prima. U-Banca Transilvania nu a mai așteptat ca adversarul să greșească, ci a crescut presiunea în defensivă, astfel că mingile care să alimenteze atacul au apărut rapid. Și precizia s-a ridicat la cote mai înalte, Rasic și Lapornik punând rapid 8 puncte pe tabelă (18-22, min. 12).

Lupta a căpătat accente ceva mai fizice, mai ales sub cele două panouri, iar timișorenii au găsit resurse să puncteze și să se țină scai de echipa noastră. Când Komatina a conectat de la distanță și a readus Timișoara la conducere, Mihai Silvășan a cerut primul său timp de odihnă (min. 15, 27-25).

Jocul fizic a produs multe faulturi de ambele părți, cele două echipe jucând aproape jumătate din cea de-a doua perioadă în penalizare, astfel că s-a marcat mult de la linia de libere. Bănățenii s-au încărcat cu energie din fiecare reușită, fie că era vorba de o liberă înscrisă, o aruncare de la distanță dau pur și simplu un adversar depășit, astfel că egalitatea s-a păstrat până în ultimul minut de dinainte de pauză, când Tudor Costescu a cerut din nou timp de odihnă (34-34, min. 20).

După un atac, în care Jeremic a înscris două libere după un fault al lui Kuti, a venit rândul lui Mihai Silvășan să ceară time-out, pentru a pregăti ultimul atac al reprizei. U-Banca Transilvania a înscris, de asemenea, de la linia de libere și egalitatea s-a regăsit pe tabelă și la pauză.

În mod cu totul neașteptat, BC SCM Timișoara domina statisticile la recuperări până la pauză, părând că băieții lui Tudor Costescu au găsit peste noapte remediul perfect pentru îndepărtarea oboselii. U-Banca Transilvania avea cu cinci mingi mai puține prinse la panou, 17-12, avea și două pase decisive în minus (9-7), însă avea mai multe mingi ”furate” (4-6) și o minge pierdută mai puțin (9-8).

BC SCM Timișoara avea șase jucători cu 12-13 minute jucate, în timp ce Mihai Silvășan împărțise minutele la zece jucători, Barro și Rasic având cele mai puține (5) și Sakic cele mai multe (15).

În privința greșelilor personale, Adomas Drungilas avea cele mai multe, trei, la fel ca Ionuț Drăgușin și Octavian Popa-Calotă.

Mihai Silvășan a cerut agresivitate mai mare în defensivă, iar jucătorii l-au ascultat, însă acest lucru a generat rapid patru greșeli personale și, din minutul 23, echipa era nevoită să joace în penalizare.

Un run de 12-0, alimentat cu triplele lui Sakic și Lapornik, a desprins echipa noastră în minutele de mijloc ale sfertului al treilea (43-50, min. 27), însă Jeremic a ținut Banatul în joc, înscriind zece puncte consecutiv, iar un pick-and-roll între Gheorghe și Diaz a pus Timișoara înainte pe tabelă cu zece minute rămase de joc (57-56).

Timișoara a văzut că este loc și a accelerat cât a putut, în primul minut din sfertul al patrulea distanțându-se la șase puncte, 62-56. Rasic și Lapornik au anulat în doar 20 de secunde avantajul, sârbul devenind tot mai prezent în joc în minutele următoare, iar tripla lui din minutul 34 l-a forțat pe Costescu să ceară timp de odihnă (64-69).

Cu patru minute rămase de joc, U-Banca Transilvania a apăsat pe accelerație, a pus energie în fiecare minge, iar Aleksandar Rasic a jucat imperial, ajutat de entuziasmul lui Kuti. Mihai Silvășan a cerut timp de odihnă cu mai puțin de trei minute de joc, pentru a păstra concentrarea elevilor săi și avantajul de pe tabelă (70-74). La reluare, Ionuț Drăgușin a fost eliminat pentru cumul de greșeli personale, însă nimic nu părea să descurajeze bănățenii, care au reușit să vină, prin Komatina și Jeremic, la doar un punct, cu 35 de secunde rămase de joc (74-75).

Diaz a ieșit și el cu cinci greșeli, încercând să țină atacul nostru departe de panou, Lapornik a împărțit două libere și Tudor Costescu a cerut time-out, cu 20 de secunde de joc (74-76) și posesie pentru BC SCM Timișoara.

Kuti Nandor a faultat la Jeremic, sârbul a înscris doar o liberă și Mihai Silvășan a solicitat pauză, pentru a organiza ultimul atac, în maxim 13 secunde, având doar un punct avantaj pe tabelă, 75-76. Timișoara a faultat repede la Barro, senegalezul a ratat prima liberă și a înscris-o pe a doua, prelungind suspansul. A venit rândul Timișoarei să apeleze la o ședință cu jucătorii, cu 12 secunde rămase din joc (75-77).

Jeremic a încercat să închidă meciul de la distanță, dar a ratat de departe, tot el trimițându-l la libere pe Aleks Rasic, care însă a ratat ambele libere și Jeremic a avut chiar o aruncare cu care putea câștiga meciul, însă a ratat din nou.

Aleksandar Rasic a fost desemnat BT Player of the Game. ”Noi nu am evoluat prea bine, nu a fost jocul pe care ni l-am dorit, însă avem câteva ore la dispoziție pentru a repara aceste lucruri și să încercăm să venim concentrați mai bine pe ce avem de făcut în meciul de astăzi pentru a câștiga. Eu încă nu sunt sută la sută refăcut, dar e normal, după cea mai dificilă dintre accidentările pe care un sportiv le poate avea. Nouă luni nu am alergat, nu am jucat baschet deloc, dar aici toată lumea are răbdare cu mine, antrenorii, staff-ul medical, își fac treaba zilnic încercând să mă facă să mă simt cât mai bine. Zi de zi, mă simt tot mai bine, acum sunt OK, sper să continuu tot așa, să revin treptat la forma maximă”, a spus acesta.

Finala dintre U-BT Cluj şi CSM CSU Oradea va avea loc marţi, de la ora 19.00, în Sepsi Arena.