Cîrstea, impresionată de ce a găsit la Cluj: ”Arena e senzație, rar am văzut așa ceva”

”Spre rușinea mea, e prima oară când vin la Cluj, atât ca jucătoare cât și ca turistă. Arena e senzație, rar am văzut așa ceva. Toată lumea de la Cluj e extrem de deschisă și apreciem enorm că am fost primite bine, adoptate. Am auzit numai lucruri bune despre acest oraș” a declarat Sorana Cîrstea la conferința de presă premergătoarea duelului cu Canada din Fed Cup.

De asemenea și Irina Begu (37 WTA) a declarat în cadrul conferinței de presă că e încântată de suprafața din Sala Polivalentă din Cluj. ”E a doua oară când vin la Cluj. Am mai fost o dată la Fed Cup aici, dar atunci s-a jucat pe zgură, cu Germania. Suprafața este mai rapidă. Pentru mine și celelalte fete cred că e o suprafață foarte bună” a mărturisit jucătoarea.