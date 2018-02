Sorana Cîrstea a ajuns la Cluj-Napoca. ”România nu stă în Halep”

Deşi iniţial a fost convocată, Simona Halep, numărul doi mondial, a anunţat că nu va juca pentru echipa de Fed Cup din cauza faptului că nu este recuperată complet după accidentarea de la Australian Open.

”România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu stă în Simona Halep. Avem destule jucătoare şi cred că ar trebui să jucăm cu echipa pe care o avem. Toată lumea spune că putem face trei echipe de Grupă Mondială la Fed Cup, ceea ce e incredibil. Cred că ne-am tras una pe alta, iar în momentul ăsta tenisul feminin românesc trece printr-o perioadă excelentă şi va continua mult timp de acum înainte. Nu am avut niciodată în istoria tenisului românesc atâtea fete în top 100 şi de o valoare aşa de bună. Nu ştiu de ce tenisul merge aşa de bine dintr-o dată, pentru că, am spus, nu ne-a ajutat nimeni, ne-am tras una pe alta. Pot să zic că România are noroc pentru că nu a făcut prea multe pentru noi (n.r. - jucătorii de tenis)", a spus Cîrstea înaintea plecării spre Cluj-Napoca.

Echipa României întâlnește Canada în zilele de 10 și 11 februarie în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca în cadrul primului tur al Grupei Mondial II a Fed Cup. România a învins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, în aprilie 2015, grație acestei victorii promovând în Grupa Mondială.