U-BT, înfrângere în FIBA Europe Cup. Silvășan: ”Un meci prost din partea noastră”

Universitatea nu a intrat foarte bine în meci, iar la pauză tabelul afișa un avantaj consistent pentru Belfius, 15-28. Sfertul al treilea a debutat cu un Giordan Watson extrem de activ, care a pus singur opt puncte pe tabelă. În sfertul patru ratările echipei clujene și-au spus cuvântul, în timp ce oaspeții își măreau avantajul. Calificarea urmează să se decisă în ultima etapă, când ”U” îi va întâlni pe ciprioți de la Keravnos.

”Din păcate, un meci prost din partea noastră, un meci pe care l-am început prost, iar acest lucru nu trebuia să se întâmple. Nu am avut intensitatea și motivația necesare, nu am fost la înălțimea momentului, un meci care era aproape decisiv. Acum nu mai depindem doar de noi, depindem și de celelalte rezultate. Bineînțeles, mai avem o șansă, trebuie să mergem mai departe și să învingem echipa din Cipru, la asta trebuie să ne gândim. Felicit echipa adversă, au venit aici deciși, și-au dorit foarte mult să câștige și au reușit. Într-adevăr, grupa s-a echilibrat foarte tare, toate echipele au șanse să fie la 3-3 după ultimul meci. A contat mult începutul slab, ne-am revenit pe urmă, însă când am condus cu cinci puncte am făcut niște greșeli copilărești, atât unele ratări în atac, cât și niște decizii total greșite în apărare și ne-au costat” a declarat, la conferința de presă, tehnicianul echipei U-BT, Mihai Silvășan.