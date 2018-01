Iuliu Mureșan, mulțumit de campania de transferuri

"Am urmărit să întărim compartimentul ofenisv astfel încât să avem şi cel mai bun atac, nu doar cea mai bună apărare. Ne dă speranţă ce s-a întâmplat în cantonament, am marcat 20 goluri şi am primit doar unul. Nu va fi uşor să rămânem pe primul loc, dar de aceea s-au investit nişte bani. Cei care dau bani au înţeles acest lucru şi ne-au ajutat. Am adus jucători tineri, talentaţi. Sunt transferuri bune. Ioniţă s-a adaptat imediat, chiar dacă era puţin în urmă cu pregătirea. Costache a fost o surpriză plăcută. La început mi s-a părut "pufos", dar are o sete mare de a marca", a spus Mureşan.

Formația CFR Cluj s-a întors din cantonamentul din Valencia neînvinsă și cu un singur gol primit. Deac a marcat 5 goluri, Costache 3 goluri, Mailat, Păun și Ioniță fiecare câte 2 goluri.