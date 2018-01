Ioniță, despre venirea la CFR Cluj: ”Am făcut un pas înainte”

Mijlocașul a mărturisit că și-a dorit extrem de mult să vină la formația clujeană.

"Mă bucur că am ajuns la CFR. Mă bucur că am revenit la culoarea pe care o iubesc. Consider că am ajuns la un club de tradiție din România, un club care mereu s-a bătut la primele locuri.Era dorinţa mea de când am auzit că sunt interesaţi de mine. Îmi pare rău că a trebuit să se numească «telenovelă» acest transfer. Am trăit clipe frumoase la Astra. Puteam să ne despărţim mult mai frumos. Am făcut un pas înainte. Am ajuns la echipa de pe primul loc. Doresc să repet cel puţin performanţele avute cu Astra. Îmi doresc să mă maturizez în Liga 1. Nu are de ce să îmi fie frică, sunt încrezător. Colegii m-au primit foarte bine. Nu mă aşteptam, am rămas impresionat. Prima dată când m-am transferat de la Rapid la Astra, patru zile nu am dormit. Acum mă simt de parcă aş fi aici de ceva timp. M-au primit foarte bine. Îi mulțumesc domnului Becali că mereu a spus lucruri frumoase despre mine. Nu știu cât de mult m-a vrut acolo, dar e clar că nu se punea problema să merg acolo. N-am vorbit niciodată cu dânsul", a declarat Alexandru Ioniță, potrivit TV Digi Sport.

Jucătorul a vorbit și despre noul său antrenor, Dan Petrescu: ” Am auzit că Dan Petrescu e dur, dar dacă voi fi pe treaba mea și îmi voi vedea de joc nu cred că am de ce să mă tem. Încă nu mi-a spus ce vrea de la mine. Abia am făcut două antrenamente ușoare. Mă bucur că am reușit să ajung aici într-un final".

Ioniță a marcat pentru Astra Giurgiu, 12 goluri.