Țucudean și Costache, prezentați oficial. Petrescu: ”Cine se pregătește cel mai bine va juca”

Țucudean a venit la CFR Cluj cu gânduri mari: „Am venit la CFR ca să câştig campionatul. Am fost la Viitorul, l-am câştigat, şi vreau să fac acelaşi lucru şi la CFR. Am acceptat oferta de la CFR pentru că am venit la un club mare, de tradiţie, care a câştigat campionate, iar la Viitorul am obţinut maximum ce se putea şi s-a cam terminat. Acolo e un proiect pentru jucătorii tineri. E concurenţă la CFR, dar ea te face să progresezi.”

”Dacă ești fotbalist, te integrezi oriunde”

Deși e concurență mare, antrenorul echipei din Cluj, Petrescu a mărturisit: „Dacă eşti fotbalist, te integrezi oriunde. Orice jucător care nu joacă e supărat, dar orice jucător trebuie să accepte şi statutul de rezervă, iar când va fi chemat să dea totul. Nu înseamnă că dacă a venit Ţucudean va şi juca, dacă Balde va fi mai bun poate va juca el. E adevărat că mă aşteptam puţin mai mult de la Balde, dar poate anul acesta va fi cel mai bun jucător al nostru.”

CFR Cluj s-a reunit și este gata de plecare în Spania, unde va susține diverse meciuri amicale.

”Vacanță liniștită nu am avut niciodată de când sunt antrenor. Când eram fotbalist era mai ușor, trebuia doar să am grijă de corpul meu și să fiu pregătit pe când începe campionatul. Orice antrenor din lume nu cred că are vacanță liniștită, indiferent de ce a făcut în timpul sezonului. Acum mă gândesc la cantonamentul din Valencia care este foarte important” au fost primele cuvinte ale lui Dan Petrescu, după vacanța de iarnă.

Nistor neagă că ar fi răbufnit la Petrescu

Jucătorul CFR-ului, Dan Nistor, prezent la conferință, neagă că ar fi răbufnit în presă la antrenorul său, Dan Petrescu.

”Nu am vorbit deloc cu Dan Petrescu, nu mi-a explicat de ce n-am mai jucat, de ce nu prind lotul. Dar o să discut eu cu el. Spune, nene, ai ceva cu mine? Tăcerea asta.. ce-i asta? N-am 20 de ani. Vreau să joc, iar dacă nu ai, voi pleca undeva unde voi avea șansă de joc.” ar fi declarat Nistor, ieri, pentru Actual de Cluj. Însă, azi jucătorul a negat complet declarațiile, ba chiar mai mult a susținut: ”Eu nu am zis așa ceva. Eu vreau să rămân la CFR Cluj. Nu am acordat interviuri. Sunt jucătorul CFR-ului.”

Președintele clubului clujean, Iuliu Mureșan a declarat că se vor mai întări și pe alte posturi.

„Mai vin doi jucători, poate chiar trei. Situaţia lui Omrani e foarte bună, el e jucătorul nostru, are contract până în 2019 de mult la Ligă. Pe Ioniţă îl vrem, dar transferul a intrat într-un oarecare impas şi să vedem dacă vom putea rezolva. Ne-ar plăcea să vină la echipă, dar ne vom descurca şi cu Ioniţă şi fără Ioniţă. Obiectivul imediat acum e să intrăm de pe locul 1 în play-off”, a conchis Mureșan.