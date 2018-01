CFR Cluj s-a reunit. ”Gândul nostru este să rămânem pe primul loc”

Clujenilor li s-au alăturat și cei doi noi jucători, Țucudean și Costache. După o pauză de aproape trei săptămâni, CFR-iști au revenit din vacanță cu mare poftă de victorie.

„Gândul nostru este să rămânem pe primul loc, dar vom avea un drum foarte greu, pentru că şi Steaua, şi Craiova sunt echipe foarte bune şi va fi o luptă strânsă. Mi-ar plăcea să câştig un trofeu, nu am mai făcut-o de mult şi mi-e dor de emoţiile câştigării unui campionat, iar la final sper să ne bucurăm cu toţii. E foarte important să avem o pregătire bună acum, pentru că aspectul fizic contează şi fotbalul de azi se bazează pe forţă şi viteză. Cred că toţi jucătorii CFR-ului au muncit în vacanţă, pentru că suntem profesionişti şi e important şi ce facem în vacanţă, nu doar în cantonament”, a declarat jucătorul CFR-ului, Ciprian Deac.

„O pauză niciodată nu e lungă, ce e bun se termină repede, dar am revenit cu forţă maximă pentru unicul obiectiv pe care îl avem până la finalul sezonului. Suntem un grup unit, profesionist, arătăm bine, să nu uităm ce am făcut până acum, dar trebuie să dăm mai mult decât am dat până acum. Suntem pregătiţi din toate punctele de vedere şi pentru presiunea pe care o vor pune oficialii contracandidatelor noastre, deşi nu ştiu dacă se poate mai multă presiune. Ce a fost până acum nu a fost de ajuns? Oricum, nu suntem în fotbal de doi ani, suntem de mai mult şi, dacă va trebui să jucăm 11 contra 14, vom juca”, a spus şi căpitanul Mario Camora.

Echipa va pleca în cantonament, în Valencia, unde jucători vor evolua în cinci meciuri amicale.