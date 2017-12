Horia Păun: Organizarea cu succes a competiției Eurobasket, reuşita anului

''Din punctul meu de vedere a fost un an deosebit de complex, complicat, pentru că am fost organizatorii unei grupe de Eurobasket. Putem spune acum, la trei luni de la terminarea acestei competiţii, că a fost un succes din punct de vedere organizatoric, iar FRB s-a ridicat la standardele şi cerinţele FIBA. Noi nu putem decât să fim mândri că am fost parte a unui eveniment important, cel mai important din Europa din punct de vedere baschetbalistic. Din punct de vedere sportiv, ca reuşită aş vrea să menţionez promovarea echipei masculine Under-20 în grupa valorică A. În luna iulie, la Oradea, am reuşit să ne clasăm pe prima poziţie, lăsând în spate echipe de mare tradiţie, vorbesc de Croaţia, Rusia şi multe altele. Practic, pentru prima oară în ultimii 10 ani, am reuşit o performanţă de asemenea natură. Iar mulţi dintre componenţii acestei echipei au făcut deja pasul către echipa de seniori şi sunt componenţi în echipa de bază la naţionala de seniori participantă în preliminariile CM 2019'', a declarat Horia Păun pentru AGERPRES.