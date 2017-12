Căpitanul CFR-ului are ca obiectiv câștigarea campionatului

”Feroviarii” nu mai pot pierde una dintre primele șase poziții din clasament, deși au rămas de disputat încă 5 etape din sezonul regular.

”Avem un lot foarte bun, deși la început nu a fost ușor pentru că au venit mulți jucători noi. Am avut primul scor deja toată lumea a preconizat că nu ne va fi ușor. Dar, cu multă muncă, cu disciplină noi am reușit. Secretul CFR-ului este respectul, disciplină, suntem un grup unit, cel mai important e să fi ca o familie și pe teren. Au venit și jucători cu mai multă experiență, în acest sezon avem o echipă mai echilibrată. Lucrăm la faze fixă, pentru că este foarte important. Lucrăm, de asemenea bine și la apărare și la atac. Analizăm mult și adversari. Este un sentiment frumos la final de meci să știi că ai câștigat trei puncte importante. Dan Petrescu este și un plus pentru noi, este un antrenor cu multă experiență, a fost un jucător din generația de aur. Ne ajută foarte mult.” a declarat jucătorul Mario Camora, în cadrul emisiunii ”Divizia locală”.

”Eu am spus tot timpul, că obiectivul meu personal, este să câștig titlul cu CFR Cluj. Normal că dacă suntem pe primul loc eu mă gândesc să fiu campionat. Eu așa am fost obișnuit când am venit la CFR, să câștigăm titluri, să evoluez în Champions League, pe urmă din păcate a fost o perioadă mai tristă.” a mărturisit Mario Camora.

Presiune pe Craiova

CFR Cluj are meci, în runda 22, la Craiova. ”O să avem un meci extrem de important la Craiova. Trebuie să-l câștigăm. O să fie o atmosferă foarte frumoasă, un lucru plăcut pentru jucători. Trebuie să luăm cele trei puncte, să plecăm acasă mai liniștiți.” a mărturisit jucătorul.

Portughezul a vorbit și despre înjumătățirea punctelor din play-off, metodă care nu prea îl încântă pe Camora: ”Nu îmi place foarte mult, nu cred că este corect. Nu e corect, tu ai muncit pentru punctele respective. Dar mie sincer nu îmi place așa campionatul.”

Defensivă de fier

CFR Cluj, în 15 din cele 21 etape, nu a încasat nici un gol. ”Da, muncim mult la partea de apărare. Toată echipa are un merit aici, noi la apărare începem foarte bine de la atac, stăm bine poziționați pe teren. Fiecare jucători știe ce face. Mă bucur că suntem o echipă care nu prea primim goluri, suntem foarte bine organizați.” a mărturisit jucătorul CFR-ului.