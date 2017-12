Volei: ”U” NTT Data se pregătește de returul sezonului

Partida va avea loc vineri, 15 decembrie de la ora 17:30, în Sala Sporturilor ”Horia Demian”.



„Aș spune că e un meci decisiv pentru noi deoarece o victorie ne-ar menține în cărți, foarte aproape de locurile 6-7, iar o înfrângere ne-ar îndepărta de acest pluton. Pe suporteri îi așteptăm într-un număr cât mai mare la sală ca să ne ofere susținerea lor. E ultimul meci din acest an și vrem să intrăm în vacanță cu o victorie”, a declarat pentru u-cluj.ro, Ciprian Dârnescu, tehnicianul „studentelor”.

”U” NTT Data Cluj este situată pe locul 10 în clasament, cu doar două puncte. În tur, echipa din Mureș și-a asigurat victoria, 3:1.