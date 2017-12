Iuliu Mureşan, de acord cu implentarea arbitrajului video: Noi am fi dispuşi să suportăm o sumă

Preşedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat, miercuri, că este de acord cu introducerea arbitrajului video în Liga 1 şi a precizat că gruparea ardeleană este dispusă să plătească o parte importantă din suma totală necesară implementării sistemului VAR.

"Cred că e o iniţiativă bună. Am citit că şi în Spania se va implementa. În Italia am văzut că arbitrii şi-au schimbat decizia cu ajutorul probei video. Nu ştiu cine s-a abţinut de la implementarea probei video (n.r. - în Liga 1). Noi am fost de acord. Important e să nu mai existe această problemă a arbitrajului, să nu mai fie acuzate cluburile de jocuri de culise. Nu greşim noi şi suntem acuzaţi. Nu e corect. Cred că se vor găsi bani pentru acest demers. Noi, CFR, am fi dispuşi să suportăm o parte importantă din suma totală. Dar cred că restul cluburilor vor vota proba video, chiar dacă se vor lua bani din drepturile TV. Dacă s-ar lua această decizie, aş fi foarte mulţumit. S-ar corecta câteva decizii în fiecare etapă. N-ar mai exista poveşti, suspiciuni sau acuze", a spus Iuliu Mureşan la DigiSport.