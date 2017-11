”U” Cluj, eliminată din Cupa României după loviturile de departajare. Florescu: ”Nu am exersat la antrenament”

''U'' a ratat un penalty în min. 5, prin Gabriel Giurgiu, șutul său fiind apărat de Laurențiu Brănescu.

După câteva minute mai târziu, Dinamo a deschis scorul prin Laurențiu Corbu (14). Însă Universitatea a replicat prin golul lui Dorin Goga din minutul 34.

George Florescu a avut o mare șansă de a aduce calificarea clujenilor, în min. 88, dar șutul său din foarfecă laterală a fost respins in extremis de Filip, cu capul.

”Am făcut un joc bun, din punct de vedere tactic chiar am făcut un meci bun. Puteam să câștigăm chiar și în timpul regulamentar, nu am avut șansă azi, zic eu. După accidentările lui Lemnaru și Onicaș totul a devenit mai greu, pentru că noi am pregătit într-un fel meciul și a trebuit să schimbăm totul. Însă mergem mai departe.” a declarat tehnicianul formației clujene, Adrian Falub, după meci.

Jucătorul Universității, Florescu a recunoscut: ”Nu am exersat la antrenament loviturile de departajare, nu ne așteptam.”

La loviturile de departajare, Dinamo a ratat o singură dată, prin Anton (a apărat Albuț), iar jucătorii de la ''U'' au ratat de trei ori, prin Goga, Florescu și Chiș, care nu au nimerit spațiul porții.

Meciurile din sferturile de finală sunt programate în prima parte a anului viitor, pe 27-28 februarie sau 1 martie.