Handbal: Universitatea Cluj luptă cu doar 12 jucătoare

Formația clujeană are un lot compus din doar 12 jucătoare, o problemă mare pentru antrenamentele zilnice.

”Avem doar 12 jucătoare, aici este o problemă. La antrenament niciodată nu am putut juca 7 cu 7. Uneori domnul Ioan Ani-Senocico, antrenorul de la băieții, ne-a dat trei jucători ca să putem să ne pregătim jocul. De exemplu, jocul cu Vâlcea l-am pregătit cu niște băieți. Am încercat fel și fel de lucruri. Am chemat și junioare, dar junioarele nu sunt la o valoare apropriată de ele și atunci este foarte greu de pregătit un meci.” a dezvăluit antrenorul clujencelor, Alin Bondar.

Universitatea este, la momentul actual, pe un loc de retrogradare în clasament, iar Bondar recunoaște: ”Putem spune că deocamdată Universitatea nu funcționează, rezultatele nu ne avantajează. Eu în ultimele două meciuri pot spune că sunt relativ mulțumit, echipa începe să crească. Jocul nostru se aproprie cu pași mărunți de cea ce noi ne dorim, am început ușor să avem o agresivitate mai bună în apărare. ”Avem nevoie de ajutor, de multă încredere atât eu cât și fetele. Trebuie să ne pregătim mai bine în această iarnă. Mi-aș dori că suporteri să ne susțină și să ne înțeleagă, pentru că ”U” chiar trece prin momente grele.”

Universitatea Cluj a avut pe bancă tehnică la începutul acestui campionat pe Adi Popovici, însă lucrurile nu au mers în direcția dorită, iar tehnicianul a fost înlocuit. ”Cea mai mare problemă când am venit la echipă a fost moralul fetelor. Echipa nu avea încredere în ea, le-am găsit cu moralul chiar foarte jos, chiar la unele surprinzător, pentru că aici sunt și niște jucătoare care au experiență, care au participat la jocuri olimpice, în Champions League. Am găsit o situație grea din punct de vedere moral. Eu sper din tot sufletul să se întâmple ceva, să vină un rezultat bun de care să ne agățăm, pentru că asta ne lipsește.” a declarat Bondar pentru Realitatea FM.

Bondar a recunoscut, încă de la început, că nu a stat pe gânduri atunci când i-a fost propus acest contract cu ”U” Cluj. ”U Cluj este singura echipă de tradiție din acest campionat. Eu când am acceptat să vin la Universitatea nu am stat pe gânduri. Pe mine lotul nu m-a speriat atât de tare pentru că sunt niște nume în această echipă. Nu cred că este ceva imposibil, ne trebuie doar o perioadă de timp în care să ne revenim din toate punctele de vedere și să mergem cu toată încrederea înainte. În acest moment ne propunem doar salvarea de la retrogradare, dar eu sper să mergem chiar mai sus.” a declarat antrenorul.

Născut la Brașov, Alin Bondar a evoluat timp de un an și jumătate sub culorile Universității Cluj, cu care a încheiat pe locul 5 sezonul 2010-2011. Prima echipă pe care a antrenat-o Bondar a fost Corona Brașov, în perioada 2014-2017, formație cu care a reușit să cucerească medalia de bronz la junioare II.