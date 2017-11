”U” NTT Data Cluj a cedat în meciul cu Timișoara

”Rezultatul acesta ne spune că încă nu suntem pregătiți să ducem un meci la același ritm de la început și până la final împotriva unor adversari care ne sunt net superiori. De aceea am și avut căderile inexplicabile. După un set bun am avut un set foarte prost, apoi am mers cap la cap cu echipa din Timișoara, iar în finalul de set iar am picat. Noi ne vedem în continuare de treabă, muncim și cu siguranță o să apară și rezultatele bune”, a explicat Ciprian Dârnescu, tehnicianul „alb-negrelor”, pentru u-cluj.ro. ”U” NTT Data Cluj este pe locul 10 în clasament.