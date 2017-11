După succesul cu Gaz Metan Mediaș II, ”U” Cluj urcă pe prima poziție

Golurile Universității au fost marcat de Florescu în minutul 15, Răzvan Greu în minutul 59, și de Goga în minutul 79.

“Am început meciul mai greu, am intrat puțin relaxați. În partea a doua am dominat jocul și am avut foarte multe ocazii. Până la urmă, important este că am câștigat cele trei puncte și suntem pe primul loc. Nu ne-a fost ușor să ajungem aici, am făcut sacrificii, am avut multe emoții, dar de acum devine foarte important să reușim să ne menținem pe locul 1. N-am făcut un joc strălucit, însă ne bucurăm că am învins și am ajuns în fruntea clasamentului. Ne așteaptă alte patru meciuri dificile, vom întâlni majoritatea celorlalte echipe angrenate în lupta pentru promovare (Comuna Recea, Metalurgistul Cugir, Avântul Reghin, Industria Galda de Jos, n.n), însă noi vrem să scoatem maximum din fiecare meci și să promovăm”, a declarat Falub, tehnicianul formației clujene, la finalul partidei.

În următoarea partidă, programată pe data de 11 noiembrie, ”U” Cluj se va duela cu ACS Fotbal Comuna Recea, pe Cluj-Arena.