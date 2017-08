Remiză între Olimpia Cluj și Hibernian

Olimpia Cluj a deschis scorul în minutul 6 prin jucătoarea Alexandra Lunca. Însă scoțiencele au egalat în minutul 83 prin Katey Turner.

”Suntem în culmea fericirii, și ne bucurăm enorm de mult că drumul nostru a început aici de la Cluj. Am avut emoții pe final, ele au încercat să ne atace, cum era de așteptat. La noi s-a acumulat puțină oboseală, dar am rezistat și ne-am calificat. La început ni s-a părut foarte greu drumul, nejucând cu echipele acestea niciodată, însă noi ne-am făcut jocul și ne-am calificat. Am fost o echipă compactă, am fost unite.” a declarat jucătoarea Teodora Meluță, după meci.

”Ultimele 10 minute cred că au fost cele mai grele minute din viața mea ca antrenor, mă bucur enorm de mult pentru fetele acestea minunate care merită mult mai mult respect de cât li se oferă. Noi am știut de la început că nu suntem favoriți, am știut că doar cu organizarea bună, cu multă muncă și sacrificiu vom reuși să ne calificăm. Mă bucur enorm pentru jucătoarele mele, care fac fotbal în niște condiții medii în România. Eu zic că fetele acestea merită și o primă de calificare, o să încerc să pun o vorbă bună la conducere, însă nu depinde de mine. Abia de acum urmează greul, o să vedem ce o să fie. Eu am contract până la 1 septembrie, nu știu dacă voi continua aici. Eu voi face ce este mai bine pentru mine și pentru familia mea, bineînțeles. Aceste luni în care am antrenat aici m-am simțit extraordinar, le mulțumesc la fete pentru că m-au făcut să privesc cu alți ochi fotbalul feminin.” a mărturisit tehnicianul Olimpiei Cluj, Marius Suller după partidă.

Au evoluat pentru Olimpia Cluj: Jillian Mc Vicker, Lidiea Havristiuc, Ioana Bortan, Teodora Meluță, Adina Giurgiu, Ștefania Vâtăfu, Mihaela Ciolacu, Andreea Voicu, Alexandra Lunca, Cristina Carp și Anamaria Gorea. Meciul a fost arbitrat de Florence Guillemin.