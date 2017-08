Liderul CFR Cluj, învins la Timişoara. Dan Petrescu: Cine se aştepta la aşa ceva?

ACS Poli Timișoara a produs prima înfrângere din acest sezon liderului CFR Cluj, sâmbătă, cu scorul de 4-3 (2-0), pe stadionul ''Dan Păltinișanu'' din Timișoara, în etapa a 8-a a Ligii I de fotbal.

Bănățenii au condus cu un neverosimil 4-0 după 60 de minute de joc, dar ardelenii au reușit să puncteze de trei ori în decurs de opt minute și au revenit în joc, dar Poli a obținut victoria.

Alex Munteanu a fost cel mai bun jucător al gazdelor, deschizând scorul (2), cu un șut de la aproape 40 de metri care l-a surprins pe portarul Andrei Cosmin Vâtcă, și marcând ultimul gol al bănățenilor (60). Gabriel Cânu (33) a înscris și el din centrarea lui Munteanu, iar Octavian Drăghici (55) a marcat în urma unei mingi respinse de un fundaș clujean.

Senegalezul Ibrahima Balde, introdus după pauză de Dan Petrescu, a marcat primele sale goluri în Liga I (73, 77), cealaltă reușită a oaspeților fiind de fapt un autogol al lui Gabriel Cânu (81), după un șut al lui Dan Nistor.

ACS Poli a marcat pentru prima oară patru goluri într-un meci de când joacă în Liga I. CFR Cluj avea cea mai bună apărare din campionat înaintea acestei etape, cu un singur gol primit, în prima etapă. Singurele echipe neînvinse au rămas CS Universitatea Craiova și FCSB.

Dan Petrescu a fost mirat şi el de rezultatul cu ACS Poli, care s-a impus cu 4-3 după ce a condus cu 4-0. Antrenorul lui CFR Cluj dă vina pe ora la care s-a jucat şi pe golul primit rapid, în minutul doi, după ce Alex Munteanu a prins un şut superb de la peste 35 de metri.

”Cine se aştepta la aşa ceva? Când iei gol în minutul 1 de la 40 de metri şi nu iei gol în 7 etape... jucătorii n-au mai ştiut ce să facă. Este prima dată când lucrăm la ora 18:00 (n.r. meciul a început la 18:30), a fost căldură mare şi s-a simţit asta. Nu au fost ei. Apoi, am luat încă un gol. La pauză am avut un discurs mai dur. Am marcat trei goluri frumoase, dar nu ne ajută la nimic. Vă spun sincer, preferam să marcăm golurile acestea în etapa următoare. Dacă egalam, atunci merita. Sincer, nu mă aşteptam să luăm patru goluri. Cred că este prima oară când primesc patru goluri într-un meci din România”, a declarat Dan Petrescu.