Răsturnare de situație la U-BT! Henry Domercant părăsește echipa

Conform site-ului oficial al clubului, Domercant a suferit o accidentare la picior în timpul antrenamentelor, iar de comun acord clubul clujean și jucătorul au reziliat contractul.

Antrenorul formației, Mihai Silvășan a declarat: ”În primul rând, vreau să îi mulțumesc lui Henry că a venit aici, el, în puținul timp petrecut alături de echipa noastră, ne-a demonstrat de ce a jucat la nivelul la care a făcut-o. Este un caracter și un om extraordinar! Din păcate, din cauza acestei mici accidentări la tendon, care necesită zile de pauză, nu am putut să riscăm să continuăm cu el. Avem meciuri foarte importante într-o lună, urmează practic prima finală pentru noi, așa că am decis împreună cu el că nu merită să riscăm o accidentare mai gravă, care să ne facă să nu îl putem folosi. Îi urez succes lui Henry, știu că vrea să devină antrenor și sunt convins că are calități pentru asta. Îi urez succes în continuare, indiferent ce va alege să facă! Vom aduce un alt jucător în locul lui, pe care îl vom anunța în perioada următoare.”

Baschetbalistul american a fost adus la Cluj pentru a-l înlocui pe Rasic, aflat în plină recuperare după operația suferită.

”Am decis împreună cu antrenorul că este mai bine să plec, am suferit o mică accidentare, care însă necesită timp de refacere. Aș fi putut să rămân, însă timpul este un inamic puternic pentru echipă, pentru că meciurile încep peste doar cateva săptămâni. Echipa a decis că vor aduce un alt jucător, le respect decizia, îi înțeleg. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc, chiar și pentru puțin timp, oamenii de aici, antrenori, conducere, staff. Totul mi s-a părut foarte bine organizat de când am venit la Cluj. Le mulțumesc tuturor și le doresc mult succes în noul sezon!” a mărturisit Domercant.