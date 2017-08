”U” NTT Data Cluj își prezintă achizițiile și obiectivele pentru noul sezon

”Am adus în schimbul jucătoarele care ne-au părăsit alte jucătoare la fel de valoroase. Împreună cu cele care au rămas aici, ne dorim să facem o echipă care să lupte pentru a rămâne în A1. Nu mai vreau să trăim momentele A1-A2-A1-A2. Pentru a ne îndeplini acest obiectiv am bătut palma cu jucătoare bune din România. Cum bine știți, eu sunt adeptul jucătoarelor românce, vreau să dăm bani copiilor noștri.” a declarat directorul sportiv al echipei, Constantin Parâia.

Jucătoarele care au venit la club în această pauză competițională sunt: Adriana Răileanu, Angelica Podină, Carmen Grama, Carmen Dârnescu, Mihaela Pamfil și Adina Stanciu.

De asemenea, directorul Parâia a făcut un apel către suporterii clujeni: ” Am un mare mesaj pentru galeria lui ”U” Cluj. Dacă este galeria ”U” Cluj atunci să susțină toate sporturile. Am văzut că la fotbal se duc mereu câte 2000 peste tot unde joacă echipa. Dacă vin 15 băieți din galerie la meci să facă spectacol atunci se va transmite și la spectatori. Nu există numai fotbal în Cluj. Altfel se simte echipa când are suporterii aproape. Altfel este să joci cu sala plină. Vrem să împânzim orașul cu afișe prin care să invităm oamenii la sală și avem motive întemeiate pentru asta.”

Noul antrenor al echipei este Ciprian Dârnescu, iar funcția de antrenor secund a preluat-o Luminița Trombițaș.