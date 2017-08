CFR învinge nou-promovată Sepsi

CFR și-a consolidat poziția de lider prin golurile marcate de brazilianul Paulo Vinicius De Souza (27), la prima sa reușită în Liga I, și Ovidiu Hoban (62). CFR Cluj a avut și două goluri anulate, unul reușit de Ciprian Deac (pentru ofsaid la Adrian Păun) și altul înscris de Urko Vera (fault în atac).

Antrenorul formației CFR Cluj, Dan Petrescu a fost deranjat de atacurile, din această săptămână, împotriva echipei sale: "Când face Steaua egal cu Astra e vina noastră. Când Dinamo pierde la Iași e vina noastră. Nu mai înțeleg cum e fotbalul! Toți zic că noi suntem de vină pentru orice. Ați văzut că astăzi arbitrii au dictat împotriva noastră. Azi trebuia să fie 5-0. Toată lumea vorbește prea mult. Mie nu-mi convine asta. Suntem în România și înțelegem. Într-o țară civilizată, ceilalți conducători nu atacă alți oficiali prin presă. Să nu dea vina pe alții dacă ei nu-și pot câștiga meciurile. Ei trebuie să-și vadă de echipa lor. Mi se pare jenant că toată lumea vorbește de noi.”

De asemenea, Petrescu a declarat, după meci, pentru Look TV: "N-am început prea bine meciul. Am făcut ceva schimbări în echipă și nu a fost deloc ușor. Echipa gazdă a fost agresivă, bine organizată, cu un antrenor excelent. Am avut ocazii, am marcat două goluri. Nu țin minte vreo ocazie a lui Sepsi în afară de cea a lui Patrick Petre. M-a supărat că n-am marcat și al treilea gol. Avem jucători buni, care finalizează bine. Vor veni și momente grele, sunt convins"

Andrei Mureșan (44), Billel Omrani (46) și Adrian Păun (73) au avut șuturi bune la poartă, dar portarul Csongor Fejer a apărat de fiecare dată.