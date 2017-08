CFR se pregătește de marele meci cu Dinamo București

Antrenorul echipei din Cluj, Dan Petrescu a mărturisit că va fi meciul cel mai dificil de când se află el pe banca CFR-ului.

La conferința de dinainte duelului de joi, Dan Petrescu a declarat: ”Mâine jucăm un meci foarte important cu Dinamo. Formația Dinamo mi se pare mult mai bună ca anul trecut, chiar dacă eu nu am fost aici, am mai văzut ceva meciuri. Acum, s-au întărit pentru că au mai venit ceva jucători foarte buni, antrenorul este același, știe ce lot are. Și în afara meciul cu Botoșani când au pierdut pe nedrept, pentru că meritau să câștige, au făcut 9 din 9. E o echipă care scoate maximul din orice meci, Contra e un antrenor foarte bun, un antrenor cu experiență care a jucat la nivel și sigur Dinamo va fi o candidată serioasă la câștigarea campionatului. Contra e un prieten de al meu, clar în cele 90 de minute nu vom fi prieteni. Dinamo la Bilbao a jucat excelent și a pierdut 3-0. Va fi cel mai dificil meci pentru CFR de până acum. Nu avem probleme de lot. Dacă se anunță mulți spectatori meciul va fi foarte frumos, va fi atmosferă de meci mare, și ambele echipe vor fi mai motivate. Eu mă rog să fie stadionul plin. Sper să fie un meci în care să câștige cel mai bun.”

Hanca lăudat de Petrescu

Întrebat de jucătorii echipei adversare, Petrescu a mărturisit: ”L-am remarcat pe Sergiu Hanca, pe care l-am antrenat la ASA Târgu Mureș și care sincer a avut un salt extraordinar să ajungă la echipa națională și să aibă un an excelent. E un jucător valoros care va mai rămâne foarte puțin în România. Dinamo are jucători foarte buni în atac, Rivaldinho care este o surpriză plăcută, Nemec care toată lumea știe ce puternic e. Salomao a venit din Spania, are tehnică și viteză, îl mai au și pe Bumba care poate să intre oricând. Dinamo are jucători care au șanse mari să ajungă la echipa națională. Dinamo, de asemenea, are o apărarea foarte bună cu Nedelcearu care în opinia mea a trebui să joace titular la echipa națională.”

”Nistor mai are nevoie de timp”

Petrescu a comentat și situația fostului fotbalist de la Dinamo, Dan Nistor, tehnicianul a explicat: ”Nistor e supărat că nu joacă aici, nu că a plecat de la Dinamo. Aici nu joacă nu pentru că nu e bun, ci pentru că a venit mai târziu ca alți jucători. Trebuie să se integreze. Dacă vedeți l-am băgat la toate meciurile, sunt alți jucători care încă nu au intrat. Trebuie să aibă răbdare, e bine că e supărat.”