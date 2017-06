Christoph Daum a abandonat conferința de la Cluj!

În mai multe situații, selecţionerului i-au fost amintite de către jurnaliști criticile care i se aduc din cauza rezultatelor dezastroase. După ce a ridicat vocea de câteva ori, la un moment dat, Daum s-a chiar ridicat și a abandonat conferința.

Selecționerul României Christoph Daum a declarat, azi, în cadrul unei conferințe de presă:

”În fața Poloniei puteam să atacăm mai mult, să avem mai multă forța. Însă, uitați-vă că Polonia nu a avut multe șanse de gol, chiar selecționerul lor după meci a venit la mine și mi-a zis că s-a considerat foarte norocos că a beneficiat de acel penalty pentru că se simțea printre polonezi deja nervozitatea. La 0-1 nu am vrut să risc să schimb totul, am așteptat, am început să pregătesc două schimbări, însă, repede s-a făcut 2-0. Laturile pozitive al acestei partide este că nu am renunțat deloc, nu am dispărut din joc. Am înscris. Și am demonstrat că echipa a fost foarte pregătită atât fizic, cât și mental. Înainte să încep acest drum am vorbit cu Florin Prunea care mi-a zis că nu este momentul potrivit, că România trece printr-o perioadă grea. Hagi mi-a mărturisit că voi avea multe probleme în acest proces. Am vorbit cu Lupescu care a zis că voi avea multe provocări că echipa României trece printr-o reînnoire. Acest proces este menit pentru fotbalul românesc. Eu trebuie să fiu realist când vine vorba de fotbalul românesc, sunt pozitiv dar nu visez. Iar cât despre bani pe care îi primesc aici, este cel mai mic contract din cariera mea, am semnat pentru că am încredere în Federația Română de fotbal și în acest proiect. Am refuzat un contract cu o valoare mai mare, îmi asum pe deplin responsabilitatea pe care o am aici. Am adus jucători noi precum Hanca și ceilalți. Puteți sări pe mine, mă puteți ataca, misiunea mea este să îi apăr. Iar dacă pot să iau această presiunea asupra mea o fac întotdeauna. Obiectivul meu este ca în 3 ani să construim ceva ce poate să concureze, de exemplu, cu Polonia.”

Daum a mai adăugat: ”Nu am promis în momentul în care am decis să fiu antrenorul României că vom ataca mereu. Am spus să îmi doresc să fiu. Atacul înseamnă să încerci să recuperezi balonul atunci când adversarul îl are, să lupți. Îmi doresc ca jucători să lupte, să fie activi. Sunt lucruri tactice pe care le-am lucrat de fiecare dată cu jucători. Dacă am jucat prea ofensiv vreodată, să vină un jucător la mine să îmi spună că ne așezăm la masă și discutăm ca să schimbăm ceva. Pentru că binele primează în fața opțiunilor individuale. Vă asigur de faptul că la aceste întâlniri toți jucători au agreat ce am propus eu. Referitor la declarațiile jucătorilor după meci, pot spune că sunt declarații la cald. Nu sunt sigur că ar fi spus aceleași cuvinte acum după 24 de ore.”

Întrebat dacă ar pleca după un alt eventual eșec cu Chile, Daum a răspuns: ”Cred că schimbarea antrenorului echipei naționale nu este o soluție. E ca și cum ai schimba comandatul de vas, când tu de fapt trebuie să schimbi cursul, traiectoria vasului. Rezultatele nu pot apărea peste noapte, însă, eu mă identific în acest proces, cred că avem nevoie în fotbalul românesc de acest proces. Și da e adevărat chiar mă opresc oamenii pe stradă să îmi spună să rămân că este nevoie de mine, de un om tare, transparent.”

400.000 de euro primește Christoph Daum pe an la naționala României.