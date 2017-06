Petrescu prezentat OFICIAL la CFR! Primele vorbe ale tehnicianului

”De mult nu am mai avut o conferință de presă în română, eram obișnuit să vorbesc doar în engleză. Mă bucur enorm că m-am întors acasă, în România. Le mulțumesc celor de la CFR. Am semnat pe doi ani cu ei. Ce am făcut ca și antrenor sau jucător nu mai contează. Sunt conștient că prin venirea mea și presiunea pe club va fi mare. Voi fi devotat 7 zile din săptămână, 24 de ore pe zi, voi încerca să scot maxim din acești jucători. În acest moment avem un lot slab numeric, în formare, dar sper să facem un lot competitiv. Vor mai veni mulți jucători la CFR. Cât despre salariu meu, voi avea un salariu pentru România, pentru un antrenor care vrea să câștige trofee. Dacă era să aleg bani mergeam în altă parte, am refuzat alte oferte în ultimele zile. S-a tot speculat că aș avea o clauză în contract prin care pot să plec la o ofertă din străinătate, dar nu este adevărat. Nici la Târgu Mureș n-aș fi plecat niciodată, dacă clubul nu mi-ar fi spus că nu mai are bani să mă țină nici pe mine, nici pe jucători. Aici noi plecăm cu obiectivul calificarea în play-off, pe urmă vedem pentru că în opinia mea dacă faci pași mari poți să pici ușor, dacă faci pași mici poți să ajungi departe. ” acestea au fost primele vorbe ale tehnicianului.

Întrebat despre o viitoare propunerea din partea echipei Naționale, Dan Petrescu a mărturisit: ”E o întrebare grea, dar dacă mi-am dat cuvântul aici mi-ar fi greu să plec. Eu nu am stat să aștept propunerea de la națională pentru că eu nu pot să aștept, mie nu îmi place să fiu în vacanță, îmi place să lucrez.”

Petrescu a mai adăugat: ”Sper să nu mai am acele ieșiri pe care le aveam, sper să fiu mai calculat , să nu mai intru în polemică cu nimeni din fotbalul românesc. Eu dacă nu voi fi atacat, nu voi ataca pe nimeni. Niciodată nu am făcut-o, nici când eram mai tânăr. Eu vreau să îmi văd de fotbal și de CFR Cluj.”

Dan Petrescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din România, tehnicianul în vârstă de 49 de ani a fost campion în Liga 1 cu Unirea Urziceni în 2009.

CFR Cluj, la cererea lui Petrescu, pleacă mâine într-un scurt cantonament la Poiana Brașov, până pe data de 21 iunie.