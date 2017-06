Final de sezon magnific la Potaissa Turda

Prima repriză nu a fost una tocmai bună pentru formația antrenată de tehnicianul Horațiu Gal, care părea amortizată în prima parte a disputei. Lucrurile, însă, au luat o întorsătură în repriza a doua, când Potaissa a realizat miza importantă a meciului. Publicului a avut de asemenea un rol important prin suportul lor.

Au marcat pentru Potaissa: Silvian Amihăesi 7 goluri, Răzvan Pavel 6 goluri, Lucian Ignat și Radu Lazăr 4 goluri, Cristian Adomnicăi 3 goluri, Mihai Huta-Roman Zacaciurin-Georgică Cîntec 1 gol.

Pentru echipa adversă au marcat: Dalibor Cutura 8 goluri, Nikola Crnoglavac și Pedrag Vujadinovic 5 goluri, Laurențiu Toma 3 goluri, Alexandru Bologa-Zoran Nikolic-Dragoș Soare-Branislav Angelovski- Ionuț Nistor 1 gol.

În urma acestui meci, formația Potaissa Turda a încheiat fabulos sezonul cucerind medalia de bronz a Ligii Naționale.

”A fost ultima bătălie a sezonului”

Radu Lazăr, jucătorul Potaissei, a declarat pentru Monitorul: ”Meciul de ieri a fost ultima bătălie a sezonului, nu mai contează dacă am jucat bine sau mai puțin bine, ceea ce e mai important este că am câștigat meciul și medalia de bronz. Vrem sa dedicam succesele din acest sezon publicului spectator fără de care nu am fi reușit să ajungem atât de departe în toate competițiile în care am activat. A fost cel mai frumos si totodată cel mai greu sezon din cariera mea de până acum și cred că la fel a fost și pentru majoritatea colegilor mei. Este bine că s-a terminat cu bine, adică fără accidentari și pe un loc merituos.”

Întrebat despre viitorul său în handbalul din România, Lazăr a răspuns: ”Sezon viitor probabil mă va prinde tot la Potaissa Turda și sper să repetăm performanțele de anul acesta sau chiar să le depășim.”

Sezon de aur

Sezonul acesta Potaissa Turda a fost ocupată și pe plan internațional, unde a cucerit argintul în competiția Cupa Challenge, după ce a fost învinsă de formația Sporting Lisabona în Sala Sporturilor ”Horia Demian”, scor final 30-24 (13-9). Portughezi au reușit să cucerească pentru a doua oară trofeul, la 7 ani distanță de la ultimul obținut.

Jucătorul Lazăr Rad a vorbit despre înfrângere din meciul cu Sporting: ”În meciul cu Lisabona în primul rând ne a lipsit prospețimea dar trebuie să recunoaștem că ei au un lot superior valoric. Știam deja că ne așteaptă un meci greu, știam asta încă de la Lisabona. Noi am făcut tot ce am putut, din păcate însă nu a fost de ajuns. Eu consider că au câștigat Cupa meritat și le urez succes în continuare. Anul acesta noi am reușit multe, am muncit și sperăm la anul să ajungem mai sus.”

Potaissa Turda revine pe podium după trei ani, adjudecându-și locul trei în Liga Națională masculină de handbal.