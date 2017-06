Dragoș Grigore este incert pentru partida România-Polonia

”Din nefericire, la antrenamentul de astăzi am avut parte de o accidentare. Dragoș Grigore are o leziune musculară. Dacă ne raportăm la ziua de astăzi, am putea să spunem că nu va fi apt. Vom vedea, oricum, când vom avea verdictul medicilor. Dar lucrurile nu arată deloc bine.” au fost vorbele rostite de Christoph Daum la ultima conferință de presă.

Dragoș Grigore, în vârstă de 30 de ani, are 27 de selecții la naționala României.

Pentru Naționala de Fotbal a României urmează un meci greu, sâmbătă, la Varșovia, o vor întâlni pe selecționata Poloniei. Partida este una decisiva, iar dacă România nu învinge, riscă să rateze prezența la barajul pentru Cupa Mondială din 2018.

Tehnicianul german, la conferința de presă, a vorbit și despre cum decurge pregătirea echipei: ”Până acum am lucrat la implementarea câtorva concepții, câteva variante de echipă pe care le putem adapta pe parcursul meciului, în funcție de cum decurge rezultatul. Căutăm flexibilitatea la fiecare dintre fotbaliști. Vă pot spune că avem mulți jucători aici cu reale calități. Comunicarea este foarte bună. Încercăm să fim o echipă cu totul și cu totul profesionistă.”

Întrebat dacă va demisiona în caz de o înfrângere, Daum a răspuns: ”În primul rând noi ne gândim să câștigăm în Polonia. Despre celelalte lucruri putem vorbi după meci. În ceea ce mă privește pe mine, dacă demisionez acest fapt este un pas înainte pentru echipa națională a României? Jucătorii vor deveni mai valoroși sau vor apărea unii noi? Răspunsul este ”nu”. Problemele vor fi aceleași, însă trebuie să înțelegem că acesta este un proces, iar eu sunt onorat și pe deplin responsabil că fac parte din acest proces. Acest proces nu se va încheia în 10 zile și nici în unul-doi ani, va dura câțiva ani.”

Tricolorii se află pe locul 4, cu 6 puncte, în timp ce Polonia este situată pe primul loc în clasamentului Grupei E, cu 13 puncte.

În 13 iunie, la ora 21:00, România va disputa un meci amical cu Chile, la Cluj-Napoca.