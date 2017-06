Buget nou la CFR pentru următorul sezon

”Bugetul va fi de 7-8 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Poate și să crească. Există posibilități, noul acționar are apetență să investească, dar cu condiția să facem performanță. Să fim mai sus, să fim pe podium, cel mai mult ne-ar plăcea prima poziție. E un buget care ne-ar permite să facem performanță. Obiectivul nostru este accederea în play-off, după aia să facem cât mai multe puncte, și vom vedea dacă vom fi campioni sau în ce cupe europene vom juca”, a declarat președintele echipei CFR Cluj, Iuliu Mureșan.

CFR Cluj se va reuni pe data de 9 iunie. Pe 12 și 13 iunie, jucătorii lui Miriuță vor efectua vizita medicală. CFR-iștii vor pleca pe data de 24 iunie în cantonament în Slovenia, mai exact în Maribor.