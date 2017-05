Derby local aprins! ”Mi-e rușine de jucători care au fost astăzi pe teren”

Jucători lui Darius Boldor au avut o prestație dezamăgitoare nu doar în acest meci ci pe parcursul întregului sezon. Tocmai din acest motiv formația se află pe penultimul loc în clasament unde pare să fie blocată de câteva meciuri.

Golurile gazdelor au fost marcate de Popa (2 goluri), Farkas, Vasile Florin și Berende bifând câte unul.

”Am câștigat așa cum era și normal să o facem. Noi am avut meciul la discreție mai ales în prima repriză, când am ratat și foarte multe ocazii. Pe final am făcut o schimbare foarte bună, intrând Berende, iar acest lucru s-a văzut și am obținut o victorie foarte importantă în acest derby local.” a declarat pentru cjsport.ro, Cosmin Groza, președintele dejenilor.

AS Viile Dejului până la momentul actual a disputat 28 de meciuri în care a reușit 8 victorii, 4 egaluri și 14 înfrângeri.

Antrenorul CFR-ului, Darius Boldor, dezamăgit de prestația propriilor jucători a declarat după meci ”Noi nu am avut o atitudine potrivită pentru un asemenea meci. A fost o lipsă de dorință totală din partea a șapte-opt jucători. A fost meciul de vineri, când am primit opt goluri de la Ardealul și nu am zis nimic, poate era de așteptat să luăm atâtea. Am zis să ne concentrăm pe acest meci, dar când intri pe teren cu o asemenea atitudine jalnică... Mi-e rușine de jucători care au fost azi pe teren, mi-e rușine total recunosc. Putea fi tot 5-1, dar dacă vedeam că își doresc era altceva.”

Până la momentul actual echipa lui Boldor a disputat 26 de meciuri în care a reușit să bifeze cinci victorii, un egal și a suferit douăzeci de înfrângeri.

Formația AS Viile Dejului se află în clasament pe locul 12 cu 28 de puncte. CFR Dej este pe locul 14 cu 16 puncte, doar cu două puncte diferență față de formația de pe ultimul loc, Viitorul Mihai Georgescu.

În cadrul etapei a 29-a, CFR Dej o va întâlni pe teren propriu pe echipa Industria Sârmei Câmpia Turzii (locul 10 cu 29 de puncte), iar AS Viile Dejului vor juca în deplasare contra formației CS Unirea Florești (locul 13 cu 27 de puncte).

Raluca Sas