U-BT, victorie pe muchie de cuțit în al doilea meci cu Steaua

Universitatea a intrat la pauză cu un avantaj de 3 puncte. După pauză, însă steliștii au intrat bine și scorul a fost unul foarte strâns.

Mihai Silvășan a declarat după meci: ”Am fost cu 4 puncte mai buni ca ei, spun eu. 2-0 e tot cea ce contează acum, azi am avut un început mai prost. Ei au intrat foarte agresivi în meci și efectiv a fost o luptă fizică foarte grea pentru noi. Din fericire nu am renunțat, asta am spus mereu în aceste seri e o finală nu avem voie să renunțăm sau să cedăm nici un minut. Ne-au împins suporterii de la spate, eu le mulțumesc încă o dată, și ei au reușit să ne trezească și până la urmă am reușit să controlăm meciul în mare parte și să-l câștigăm. Nu știu cum se explică începutul de meci, nu am o explicație încă. Cu siguranță ne vom uita la meci și vom vedea unde și în ce părți ale jocului am putea să începem mai bine. Însă, eu cred că este vorba de intensitatea cu care am intrat în teren, repet, ei au jucat foarte dur, agresiv la început și asta ne-a oprit puțin.”

Echipa antrenată de Jukka Mikael Toijala a bifat a doua înfrângere împotriva Universității. Tehnicianul a mărturisit după meci: ”Respect enorm de mult acest club, Universitatea.”

Maxym Pustozvonov, jucătorul Universității, a declarat: ”Apreciem cu adevărat numărul mare de fani care a venit să nu susțină, a fost o atmosferă cu adevărat minunată, așa cum trebuie să fie într-o finală. Am început mai greu, însă acești fani minunați ne-au împins de la spate și ne-au băgat în joc, le mulțumim din suflet! Sperăm să avem o atmosferă la fel în București, însă va fi greu, mai ales că jucăm în sala lor, însă nu avem timp să ne plângem, așa este într-o finală, trebuie să muncim. Va fi nebunie în acea sală, care este una mică, însă vom vedea ce va fi, cel mai bun învinge. Luăm lucrurile pas cu pas, joc cu joc, vrem să intrăm pe teren pregătiți, mai avem nevoie de o victorie.”

Spiritele între cele două tabere au fost aprinse încă de dinainte meciului. Suporterii steliști au fost asaltați în Parcul Mare de un grup de suporteri U-iști, iar aici, în ciuda prezenţei jandarmilor, a izbucnit un conflict.

Cel mai bun marcator al Universității a fost Moldoveanu Vlad cu 23 de puncte, urmat de Pustozvonov Makysm cu 22 de puncte și Dykes Kyndall cu 12 puncte. La echipa adversă s-a remarcat cu 21 de puncte Runkauskas Marius, cu 17 puncte Malesevic Nikola și Curry Morris Shauraud cu 12 puncte.

Sînziana Demian, fiica regretatului baschetbalist Horia Demian, a făcut angajarea de la începutul meciul.

Au arbitrat acest meci Srban Rasoga, Alexandru Olaru, Valentin Negrea.

Cele două echipe s-au întâlnit de cinci ori în acest sezon, mai exact de patru ori în campionat și o dată în Cupa României. Din aceste dispute U-BT a ieșit mereu învingătoare.

La momentul actual scorul la general este de 2-0 pentru U-BT. Meciul 3 și 4 se va disputa săptămâna viitoare, pe data de 26 și 28 mai la București. Iar dacă va fi nevoie, meciul decisiv este programat pe 31 mai, la Cluj-Napoca.

Raluca Sas