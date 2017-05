Olimpia Cluj, recent campioana României, se gândește la Champions League!

Scorul a fost deschis încă din minutul 5 de către Ștefania Vătafu, iar la scurt timp a marcat și Cristina Carp urmată de Andreea Voicu. În a doua repriză ardelencele au intrat la fel de bine marcând în minutul 49 prin Adina Giurgiu. Ultimul gol în poarta moldovencelor râmase fără speranța a fost în minutul 85 prin reușit lui Mara Bâtea.

Meciul a fost vizionat de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu care le-a și premiat pe jucătoare la finala disputei.

Marcatoarea a primul gol din finală, Ștefania Vâtafu a declarat pentru Monitorul ”Această victorie pot spune că este o încununare a muncii depuse în timpul sezonului, este o satisfacție sufletească pe care o simt ori de câte ori câștig campionatul sau Cupa României. Fotbalul este imprevizibil mai ales în situații de genul în care se joaca cu trofeul pe masă. Am tratat acest meci cu maximă seriozitate din partea tuturor atât a fetelor cât și a staff-ului, iar acest lucru s-a văzut de la începutul meciului unde am reușit să marcăm repede, încă din minutul 5. Ne-am ambiționat și mai tare atunci când am văzut că o să rămânem în 10 iar forța grupului și omogenitatea și au spus cuvântul.”

Vâtafu a fost impresionată de publicul prezent la meci ”A fost o atmosferă pe care rar o întâlnești în fotbalul feminin din România. Mulțumim celor care au venit, eu cred că există speranțe ca în viitor acest sport să fie mai mediatizat și mult mai apreciat și la fete.”

La meciul din finala Cupei României de pe stadionul ” Emil Alexandrescu” din Iași au fost prezenți 1136 de spectatori.

Căpitanul echipei Olimpia Cluj, Ioana Bortan a declarat entuziasmată ”Sunt sentimente aparte care nu pot fi descrise în cuvinte.. în momentul în care reușești să ridici cupa deasupra capului, e ceva epic un fel de magie, simți de fapt cum munca îți este răsplătită. Ne-am dorit foarte mult să readucem cupa la Cluj acolo unde ii este ”casa” de ani buni. Am fost concentrate 100% și am știut fiecare ce avem de făcut. O finală reușită. Obiectivul nostru a fost să câștigăm aceasta finală, faptul că am marcat foarte repede ne-a adus o liniște în ceea ce privește continuitatea partidei. M-a surprins plăcut numărul de spectatori și chiar și comportamentul lor, țin să îi felicit. Cred că și Federația Română de fotbal a avut un aport mare în ceea ce privește organizarea acestei finale și îi felicit pentru asta. Și sunt extrem de bucuroasă când văd că arbitrează femeile, țin să le felicit și pe ele în mod special.”

Întrebată de eliminarea coechipierei Mihaela Ciolacu, Ioana Bortan a replicat ”Nu comentez eliminarea. Nu ne-am făcut griji pentru acest meci dar în Champions League astfel de greșeli ne pot costa scump.”

Cât despre obiectivul sezonului, Ioana Bortan a ținut să precizeze ”Acesta a fost unul dintre obiectivele noastre, cum de altfel în fiecare an avem ca și obiectiv câștigarea campionatului și a Cupei României! Dar cel mai mare obiectiv rămâne Champions League.”

Olimpia Cluj a mai câștigat Cupa României în anul 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015. În cele 7 finale disputate, anul trecut clujencele au înregistrat singurul eșec, când au fost învinse în finală de echipa adversă ASA Târgu Mureș, scor final 1-2.

Raluca Sas