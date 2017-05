CFR nu a reușit să împiedice Viitorul în lupta pentru titlu

În urma acestei dispute aprige, Viitorul iese campioană. Hagi câștigă titlul alături de această echipă după doar 8 ani de înființare și doar după cinci sezoane în Liga I. Viitorul are în clasament egalitate de puncte cu Steaua (44p), însă departajare s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off.

Viitorul este a 25-a campioană a Românei și a 6-a echipă din afara Capitalei care a obținut titlul, după Universitatea Craiova, CFR Cluj, Unirea Urziceni, Oțelul Galați și Astra Giurgiu. Orașul Ovidiu este cel mai mic oraș, până la momentul actual, care oferă o campioană, o adevărată performanță.

Pentru echipa lui Vasile Miriuță acest sezon nu a fost tocmai pozitiv, formația încheie sezonul pe locul 4, cu 33 de puncte, la șase puncte în spatele podiumului. Problema insolvenței s-ar putea să priveze CFR-ul și viitorul sezon de Europa League.

”Sunt puțin supărat, am avut cinci ocazii clare și am primit un penalty care nu știu dacă a fost. Felicit Viitorul, a făcut un campionat foarte mult și au meritat să câștige, dar îmi felicit și jucătorii, conducerea și suporterii pentru campionatul pe care noi l-am făcut și pe care l-am început cu minus șase puncte. Acum mergem în vacanță, sperăm să ieșim din insolvență pe 26 mai, iar la anul să facem o echipă mare așa cum ne dorim la noi în Ardeal. Mai am un an de contract cu CFR Cluj, voi rămâne aici, nu voi antrena niciodată Steaua, chiar dacă voi primi o ofertă, iar anul sper să ridic și eu trofeul deasupra capului” a declarat Miriuță la Look Tv, imediat după meci.

”E un moment special, un moment incredibil pe care nu l-am visat când am început campionatul. Suntem o echipă care produce cele mai multe atacuri din play-off. Mulțumesc celor de la academie, antrenorilor, tuturor celor care au muncit în această bază, staff-ului, jucătorilor. Cinci ani la rând am avut campioni la juniori și acum la echipa mare. Lucrurile au venit pentru că avem merite multe și am arătat-o pe teren. Cred că fiecare are o menire în viață iar eu mi-am dorit această academie la Constanța și aici am creat astăzi o istorie frumoasă pentru că Constanța merită să aibă o campioană. aibă o campioană. Am visat cu această academie, am investit în tineri și sunt fericit acum. Suntem campioana cea mai tânără din Europa.” a mărturisit tehnicianul Viitorului, Hagi.

În cele 10 meciuri din play-off, CFR Cluj a obținut 3 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri. Cel mai bun marcator al echipei din Cluj a fost atacantul Cristi Bud cu cele 11 reușit bifate.

Raluca Sas