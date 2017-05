Primele atacuri la adresa lui Tişe după împărţirea banilor pe sport. ”Sportivii susţin Consiliul Județean şi nu invers”

Conducerea executivă a Clubului Sportiv Municipal Cluj spune că suma primită, de 8.000 de lei, este una “infimă” şi i-a solicitat preşedintelui CJ Cluj Alin Tişe să să facă publică lista cu criteriile în funcție de care s-au acordat aceste sume.

”Indiscutabil, sportul clujean trebuie susținut, iar această susținere trebuie să se regăsească pe toate palierele. Însă, totuși, precum la fondurile alocate de primărie de exemplu, consider că trebuie realizată o ierarhizare, trebuie să se țină cont de anumite criterii. De performanță, de valoare, de reprezentativitate, de competiții organizate sau la care se participă, de număr de sportivi implicați în acțiuni. Nu discut care club sau societate sportivă cât a primit, dar fără îndoială în jumătatea superioară a listei respective, în funcție de valoarea sumei primite, am întâlnit entității care mie, om de sport de peste 40 de ani, îmi sunt necunoscute. Totuși, nu este posibil să pui la egalitate cluburi sportive cu peste 10 secții și sute de medalii naționale, zeci de medalii internaționale și prezențe la jocurile olimpice sau chiar medalii, cu asociații sportive sau clubul copiilor. Până la urmă, cu regret trebuie să o afirm, CSM Cluj susține Consiliul Județean și nu Consiliul Județean sportul promovat de CSM Cluj. Asta întrucât doar anul trecut noi am plătit 90.000 de lei chirii la sălile de la Cluj Arena unde își desfășoară activitatea diferite secții, adică în jur de o sută de sportivi”, a precizat directorul clubului CSM Cluj, Ioan Mănăștureanu.

Potrivit lui Mănăştureanu, în 2016 CSM Cluj a avut 3 sportivi și un antrenor la JO Rio, a obținut un loc V la Olimpiadă precum și o medalie olimpică, bronz, la Jocurile Paraolimpice.

Anul trecut, CSM Cluj a obținut la sporturile olimpice 8 medalii internaționale (Campionate Mondiale și Europene), iar pe plan intern a câștigat un total de 266 medalii dintre care 97 de aur.

Potrivit anuarului sportiv 2015 al Ministerului Tineretului și Sportului, în clasamentul general pe județe, Clujul cu 63 de medalii (22 aur – 22 argint -19 bronz) este pe primul loc. În clasamentul pe probe olimpice, Clujul este pe locul secund (17 medalii: 5 aur – 6 argint – 6 bronz), CSM Cluj fiind principalul club clujean care a punctat în acest sens.

Raluca Sas