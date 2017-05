Olimpia Cluj, la un pas de finala Cupei României

Fetele vin cu un moral foarte ridicat după această victorie.

”Faptul că am reușit din nou să ajungem până în acest ultim act ne conferă în special un sentiment mare de mulțumire, ca rezultat al muncii depuse, cât și de determinare. Pierderea de anul trecut presupun că ar trebui să joace anul acesta un mare rol în a ne motiva mai mult. Dorința de a învinge este mai puternică decât oricare alt sentiment. Nu cred că presiunea se va simți în acest meci. La antrenamente este o atmosferă relaxantă, antrenamentele decurg exact așa cum trebuie. Fiecare știe ce are de făcut și respectă acest lucru. Vreau să transmit suporterilor să ne fie aproape și de data aceasta și să le doresc să se bucure, mai ales, de ceea ce vad.” a declarat în exclusivitate pentru Monitorul, jucătoarea Cristina Carp.

”Câștigarea Cupei este unul din obiectivele echipei an de an! Suntem conectate 100% și mergem să aducem Cupa la Cluj! Nu putem fi decât fericite și mândre în același timp că lăsam unde în istorie aceste superbe performanțe!” Motivația este mult mai mare având în vedere că anul trecut am pierdut, dar sportul este imprevizibil este hazard așa cum îmi place mie să spun. Nu există nici un fel de presiune, se întâmplă să mai și pierzi și din punctul meu de vedere uneori chiar ajută în ceea ce privește viitorul. Noi ne pregătim pentru această finală exact ca pentru fiecare meci, suntem învâțate să tratăm profesionist fiecare meci în parte și fiecare adversar, iar emoțiile nu își au rostul, cel puțin nu încă. Cât despre suporterii în primul rând vreau să le mulțumim pentru susținere din ultima perioadă și îi invit să ne susțină în continuare, iar duminică mergem ca să aducem cupa acasă!” ne-a mărturisit căpitanul echipei, Ioana Bortan.

Căpitanul Olimpiei Cluj Ioana Bortan a fost desemnată în cea de a patra ediție a Galei Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România cea mai bună jucătoare din SuperLiga românească. Bortan este și al doilea căpitan al naționalei României. Românca a mai practicat atletism și gimnastică ritmică, doar pe urmă sa orientat spre domeniul fotbalistic Încă de la început a fost alături de Olimpia, echipa ce a adus numele României în Champions League. Alin Cioban, președintele clubului are doar cuvinte de laudă la adresa ei.

Olimpia Cluj este formația care domină de mulți ani competițiile interne din fotbalul feminin, un bun exemplu este faptul că pentru clujence această calificare în finala Cupei este a 7-a consecutivă, o performanță foarte bună. Din cele 7 finale disputate, Olimpia Cluj și-a adjudecat de 6 ori trofeul. Anul trecut, însă, clujencele nu au reușit să le facă față rivalelor de la ASA Târgu Mureș, scor final 1-2. Alături de echipă au fost de la început jucătoarele Ștefania Vătafu, Alexandra Lunca, Mara Bâtea și Adina Giurgiu.

Olimpia Cluj va disputa această finala de fotbal feminin contra formației Navobi Iași în data de 14 mai, ora 17:00 pe stadionul din Iași, Emil Alexandrescu.

Formația Olimpia Cluj este liderul din Superliga feminină cu 18 puncte urmați de Navobi Iași (10 puncte).

Clubul Olimpia Cluj are în palmares:

6 Campionate Naționale: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

5 Cupe ale României, anul 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

UEFA Women s Champions League participare în faza grupelor: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Raluca Sas