CSM ORADEA își ia revanșa pe teren propriu contra U-BT

Baschetbaliști lui Cristian Achim aveau nevoie neapărat de această victorie după înfrângerile suferite la Cluj săptămâna trecută. Achim a declarat ”Cu siguranță, chiar dacă mă repet, sunt două echipe bune care au jucat foarte bine, probabil că aceasta ar trebui sa fie finala. Nu vreau să se înțeleagă că eu subestimez celelalte două echipe, dar nivelul la care s-au jucat aceste meciuri între aceste două echipe a fost unul foarte ridicat.”

Echipa lui Silvășan dacă reușea o victorie era în finala competiției datorită faptului că aceștia până la meciul de azi conduceau cu un scor de 2-0 la general. Acest meci, însă, a fost controlat mai ales în primele 15 minute de gazde care au știut că această dispută este ultima lor șansă și au intrat cu o atitudine foarte promițătoare cu care au reușit să își apare în permanență terenul.

Primul sfert s-a încheiat cu o diferență mare, de 17 puncte, a bihorenilor față de clujeni. Un alt moment dramatic a fost diferența din minutul 14, cu 24 de puncte erau în avans echipa oaspeților. Până la pauza prin Aleksandar Rasic, U-BT a reușit să reducă din diferență, dar nu a fost de ajuns.

”Un meci foarte intens, de Playoff, în care noi a început cum a început.. Nu avem nicio scuză pentru cum am început meciul, știam că ei sunt cu cuțitul la os și că vor da ceea ce au mai bune pentru a câștiga acest meci. Exact asta s-a întâmplat, din păcat nu ne-am ridicat la nivelul intensității jocului, în primul sfert a fost 26-9, ceea ce spune multe. Degeaba am reușit să le câștigăm pe celelalte trei, căci nu am reușit să ne apropiem. A fost un meci controlat în mare parte de Oradea, îi felicit pentru victorie și aștept meciul de miercuri. Le-am spus băieților în vestiar că seria se încheie la trei victorii, că nu am câștigat absolut nimic. Nu trebuie să ne relaxăm nici o secundă și să abordăm toate meciurile la egal.” a fost declarația antrenorului ”studenților” Mihai Silvășan.

Martin Zeno a fost cel mai bun om al echipei din Oradea cu cele 24 de puncte, urmat de Sean Barnette cu 20 de puncte. La U-BT s-a remarcat Ousmane Barro cu 16 puncte iar pe urmă Aleksandar Rasic cu 20 de puncte.

La momentul actual scorul la general este de 2-1, iar următorul meci se va disputa tot în Oradea, la Arena Antonio Alexe. Disputa a fost arbitrată de Mircea Șerban, Laszlo Bukuresti și Marius Epure, iar comisar din partea Federației de Baschet a fost nominalizat Marius Marinescu.

U-BT are până la momentul actual 4 titluri în palmares, ultimul cucerit în anul 2011.

Această semifinală se joacă după sistemul cel mai bun din cinci meciuri.

Raluca Sas