Cristi Bud, aproape de un conflict cu proprii fani după CFR Cluj – Dinamo. A fost ÎNJURAT

Însă, au intervenit repede colegii de echipă care au reușit să calmeze situația.

Bud însă nu a uitat repede evenimentul, iar după meci a declarat: ”Am făcut istorie la acest club și sunt înjurat ca la ușa cortului. Am fost supărat pentru că din iarnă am jucat foarte puțin la această echipă și nu știu de ce. Poate știu alți mai bine. Eram supărat, nervos și de aceea nu am dat mâna cu antrenorul când m-am schimbat. Nu am niciun conflict cu domnul Miriuță. Mi se termină contractul și cred că acesta a fost ultimul meci pentru mine la CFR de acasă. Nu cred că voi mai rămâne la CFR. Știu de interesul celor de la Dinamo pentru mine, dar nu am primit nimic oficial. Mai am o lună de zile și pot să negociez cu orice echipă.”

Ultimul gol marcat de Cristi Bud pentru CFR a fost în meciul din decembrie anul trecut contra celor de la Voluntari (1-2).

Antrenorul CFR-ului Vasile Miriuță, întrebat la conferința de presă de situația lui Bud, a replicat: ”Am auzit că Bud a vrut să sară gardul la suporteri, dar mai bine tac. Nu are rost să intru în conflict cu Cristi. El e un băiat bun, le are și el pe ale lui. Îi expiră contractul și, probabil, nu știe unde va pleca. Îmi doresc să meargă la o echipă unde se simte bine. L-am introdus în primul 11 pentru că eu sunt un antrenor care îi dau respectul jucătorului pentru ce a făcut. A marcat 11 goluri însă pe urmă nu a mai avut acea formă din tur. Dar merită respectul meu și al suporterilor pentru golurile pe care le-a marcat. Cu golurile lui am câștigat multe puncte.”

Echipa CFR Cluj are o singură victorie în ultimele 5 dispute și se află în clasament pe locul 4 cu 33 de puncte.

Raluca Sas