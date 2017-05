Sabău uimit! U Cluj a ajuns la aproape 1000 de cotizanți

Suporterii nu s-au dat în spate, ci așa cum fac mereu, au încercat să găsească soluții, atitudine foarte apreciată de managerul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău.

Sabău a comentat situația ”E încurajator, lucrurile se mișcă foarte bine, e un semnal extraordinar.”

Conducătorul Universității nu este de acord cu noua idee, de a aduce un singur finanțator care să preia pachetul majoritar, iar în legătură cu asta a adăugat ”Dacă vine unul singur și ia tot, e nesigură treaba, se poate întâmpla orice. Poate pleca la fel cum au făcut-o și alții, se pot întâmpla fel și fel de lucruri. Cea mai bună soluție pentru Universitatea este acest front comun făcut de suporteri. Avem acum aproape 1000 de cotizanți, cifra crește în continuare, la anul vom avea 1500-2000, eu așa cred. La Liga a II-a dacă vom avea 10.000 ar fi extraordinar. Și acesta este țelul nostru, să vină alături de noi. Vom scoate și abonamente, vor fi și carduri de membru etc. Împreună putem reuși ceva unic în România, ceva ce nu se mai întâmplă la nici o echipă. Iar dacă numărul membrilor cotizanți va crește așa cum cred eu că se va întâmpla, șansele să se implice sponsori importanți la echipă cresc foarte mult. Când vezi că atâția oameni iubesc și se implică la această echipă, nu rămâi impasibil. E un proiect curat început de la zero. E un proiect luat de jos și pe care vrem să-l transformăm în ceva nemaivăzut aici, în țara noastră. Avem nevoie de abonamente, de socios, așa se face peste tot în lumea civilizată, în fotbalul mare. Dacă înțelegem asta avem viitor, dacă nu, ne fixăm alte obiective. Dar U Cluj nu poate sta aici, în eșaloane inferioare, U Cluj înseamnă altceva. Ne facem deja planuri pentru sezonul următor, am discutat deja cu câțiva jucători care vor aduce un plus”.

”Șepcile roșii” au spre final de sezon un program încărcat, vor disputa 7 meciuri oficiale în perioada 7 mai-3 iunie. Primul meci de pe listă va fi împotriva celor de la CS Florești, duminică de la ora 18:00 pe Cluj Arena.

Echipa antrenată de Marius Popescu se află pe primul loc în clasament cu 61 de puncte.

(Raluca Sas)