U-BT e din nou în finala Cupei și își poate apăra trofeul din 2016

Vlad Moldoveanu a reuşit din nou un meci foarte bun, la fel ca în jocul cu Sibiul şi a încheiat cu 21 de puncte şi 11 recuperări (double-double). În finală U-BT, echipa deţinătoare a trofeului, va întâlni vineri de la ora 19 câştigătoarea dintre campioana Ligii Naţionale, CSM Oradea şi echipa vicecampioană BC Mureş.

Într-un joc echilibrat, clujenii s-au desprins de la începutul perioadei secunde, când defensiva echipei din Transilvania a funcţionat eficient. U-BT a avut şi 20 de puncte avantaj, după care Steaua a reuşit să înjumătăţească diferenţa dar elevii lui Silvăşan au încheiat cu victorie.

”Este important că am reușit să câștigăm cu Steaua într-un meci eliminatoriu, un meci care pe care. Am jucat concentrați încă de la începutul jocului, am avut o concentrare foarte bună, băieții care au venit de pe bancă și-au făcut foarte bine treaba. Unde sunt puțin nemulțumit este că la pauză ne-am relaxat puțin, am luat niște decizii greșite și am permis adversarului să vină la zece puncte. Avem, însă, jucători experimentați în lot, care știu să își țină cumpătul și nu au fost probleme pe final”, a declarat antrenorul echipei din Cluj, Mihai Silvăşan.

A fost victoria numărul 3 a U-BT în faţa Stelei în acest sezon.

Pentru echipa din Cluj jucătorii care au marcat au fost Vlad Moldoveanu 21 de puncte şi 11 recuperări, Kyndall Dykes 19 p 5 rec, Adamovic 14, Rasic 12, Barro 8, Torok 6, Kuti 5, Karniauskas 3. Marcatorii formaţiei Steaua Bucureşti au fost Baciu 17 puncte, 5 recuperări, Malesevic 14, Long 11, Dudzinski 10, Paul 9, Falker 7, Szijarto 4, Negoiţescu 2, Runkauskas 1.