Voleibaliştii au condus cu 2-0 la seturi, dar au cedat cu Bacăul

Meciul, care a făcut parte din etapa a 17-a a Diviziei A1, a demarat bine pentru elevii lui Romeo Lotei, care s-au impus, la limită, în primele două seturi, 25-23. Aceştia nu au reuşit ulterior să îşi păstreze concentrarea şi să tranşeze disputa, iar oaspeții au câștigat următoarele trei seturi cu 25-22, 25-14 și 15-13. „Un meci care a fost la discreția noastră, puteam să câștigăm foarte bine cu 3-0. În setul trei am luat meciul prea ușor și s-a întors împotriva noastră, în setul patru nu am mai reușit să revenim, dar când am văzut că putem să câștigăm în tie-break, am avut de două ori avantaj, 7-4 și 10-7, ne-am speriat de varianta victoriei”, a declarat Bogdan Ungureanu, manager al echipei clujene. El consideră că staff-ul şi sportivii echipei trebuie să înveţe din această experienţă pentru a nu o mai repeta pe viitor. Formaţia clujeană este pe locul 11 în clasament, penultimul, cu 13 puncte, în timp ce Ştiinţa Bacău este pe locul 10, cu 10 puncte.

Echipa din Cluj va juca în etapa următoare pe terenul formaţiei CS Știința Explorări Baia Mare.