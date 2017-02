U-BT a trecut de campioană la ea acasă

Jocul a debutat sub semnul echilibrurlui şi s-a menţinut aşa până la mijlocul sfertului al doilea, când antreenorul gazdelor, Cristian Achim, a încercat să le insufle elevilor săi puterea de a reveni.

Tot oaspeţii au încheiat însă în avantaj şi sfertul secund, ducând la 12 puncte diferenţa la pauză, 31-43 pentru clujeni. În sfertul trei orădenii s-au impus „la mustaţă”, cu 15-14, dar tot elevii lui Silvăşan au avut ultimul cuvânt, 18-9 în ultimul sfert.

”Am avut o apărare foarte bună, spun asta și uitandu-mă pe statistici. La pauză nu am fost mulțumit de aspectul recuperărilor, am permis câteva recuperări ofensive ușoare, iar planul nostru a fost să mergem noi să luăm mingile de sub panoul advers. În prima repriză nu am reușit, am avut o singură recuperare ofensivă, însă după pauză am avut opt. Mă bucur că nu i-am lăsat să se desfășoare, nu am lăsat shooterii lor să își intre în mână, mă bucur că am fost concentrați până la sfârșit”, a declarat Mihai Silvăşan după meci.

CSM-CSU ORADEA - U-BANCA TRANSILVANIA 55-75 (16-21, 15-22, 15-14, 9-18)

De la clujeni s-au remarcat Vlad Moldoveanu 21 de puncte, Rašić 16, Dykes 11 şi 6 pase decisive, Barro 10 şi 8 recuperări.