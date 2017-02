Îl mai ţineţi minte? Italia începe să-l (re)cunoască

Damjan Djokovic a ajuns la CFR Cluj în iunie 2013, sub formă de împrumut de la Bologna, într-o perioadă în care „robinetul” cu trofee din Gruia s-a închis, cel puţin temporar. Chiar dacă nu a rămas în memoria colectivă a fanilor „vişinii” precum un mijlocaş de genul De Zerbi, Bastos ori Peralta, croatul se numără între fotbaliştii care nu au dezamăgit per ansamblu la Cluj. În 27 de meciuri el a înscris de 3 ori.

Transferat la Spezia

Fotbalistul croat de picior stâng joacă de la sfârşitul lui ianuarie 2017 la Spezia, echipă aflată momentan pe locul 8 în Serie B în Italia: „De când am jucat ca tânăr la Monza am avut ocazia să cunosc Spezia de aproape şi am fost impresionat de căldura şi pasiunea suporterilor. Nu am stat pe gânduri când am primit propunerea. Vreau să mă afirm din nou în campionatul italian şi sunt montat să ajut echipa să urce în clasament şi să ajungă măcar în play-off”, a declarat fotbalistul după instalare, conform Tuttomercatoweb.com

Elogii în Italia

După două meciuri în tricoul noii sale echipe croatul şi-a atras deja elogii, atât din partea staff-ului, cât şi a presei din Peninsulă, care urmăreşte de mai demult evoluţia fotbalistului care a jucat în Italia pentru Monza, Cesena şi Lovorno şi s-a aflat în proprietatea celor de la Bologna în intervalul 2013-2015. Djokovic a marcat un gol în cel mai recent meci de campionat, 2-0 cu Ternana, iar în precedentul a pasat decisiv la o reuşită a formaţiei sale. Tuttomercatoweb.com subliniază că mijlocaşul a devenit în scurt timp decisiv pentru noua sa formaţie: „Spezia dispune de un Djokovic în sfârşit matur şi decisiv. Croatul a fost întotdeauna un mijlocaş complet, cu calităţi fizice şi tehnice remarcabile, dar în periplurile sale la Monza, Cesena şi Livorno, respectiv la Cluj, Gazelec Ajaccio şi Greuther Furth, a reuşit mult mai puţin decât putea, fără să izbutească să se consacre”.

Din start, titular

Publicaţia notează că fotbalistul a prins din start un loc de titular la Spezia, ca mijlocaş stânga şi a devenit un om de bază în strategia de joc: „Cu el pressing-ul s-a îmbunătăţit, la fel ca intensitatea jocului, datorită capacităţii lui Djokovic de a uni cele două faze şi de a ajunge şi în faţa golului, cum s-a întâmplat cu Ternana”, continuă italienii. Sportivul este văzut ca parte a unui trio de noi-veniţi care poate aduce Speziei forţa necesară în a doua parte a sezonului.

Transferat din Germania

Născut în Croaţia în 1990, Djokovic a copilărit în Olanda şi a evoluat la echipe de juniori după care şi-a început senioratul în 2010 la Spartak Trnava în Slovacia. După un periplu în Croaţia a semnat cu Monza în 2011 şi a evoluat apoi două sezoane la Cesena. A fost transferat ulterior de Bologna, a fost împrumutat în iunie 2013 la CFR Cluj, unde a stat mai bine de un, până în august 2014, la CFR, după care a luat din nou drumul Italiei, la Livorno, în Serie B, tot ca împrumut. După expirarea contractului său cu Bologna, croatul a semnat în iulie 2015 cu Gazelec Ajaccio, formaţie nou promovată în prima ligă franceză la acea dată.

El a devenit liber de contract după retrogradarea formaţiei în Liga a 2-a şi a semnat cu Greuther Fürth, din divizia a 2-a din Germania, în toamna anului 2016, până la final de sezon. În ianuarie 2017 a semnat cu Spezia.