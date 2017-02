„U” merge fără complexe la Sfântu Gheorghe: „Vom juca de plăcere”

Petricevic: "Meci deschis oricărui rezultat"

Meciul va avea loc miercuri de la ora 20 şi este al treia partidă dintre cele două echipe din acest sezon, primele două fiind câştigate de formaţia din Sfântu-Gheorghe. „Este un meci deschis oricărui rezultat, cu siguranță faptul că jucăm pe terenul primei clasate și campioanei en-titre nu este un avantaj pentru noi, dar nicidecum nu este un motiv să nu ne gândim și la victorie și să ne gândim că acest aspect este cu totul defavorabil. Se joacă, este Cupa României și avem și noi atuurile noastre”, a declarat antrenorul clujencelor, Dragan Petricevic, pentru site-ul oficial al CS Universitatea Cluj. „Eu cred că orice meci este foarte diferit dacă îl joci la o diferență de o zi. Cu aceeași echipă în două meciuri, ele sunt diferite. Niciodată nu există două meciuri asemănătoare sau care cel puțin să semene foarte mult între ele”.

Înainte de All Star Game-ul Ligii Naţionale Feminine

După mai multe afirmaţii critice la adresa ideii de „obiectiv”, antrenorul echipei clujene a subliniat că formaţia va juca la Sfântu-Gheorghe din plăcere. „Obiectivul se trasează la începutul sezonului, și nu este un obiectiv care constă în niște cifre de clasament. Obiectivul se induce, trebuie să fie în spiritul echipei, cel puțin așa văd eu orice echipă pe care am antrenat-o până acum, dar la fel de bine văd orice echipă care poartă numele ‘U’. Cred că ăsta ar trebuie să fie cuvântul de ordine. Mergem să jucăm de bucurie, de plăcere, să ne măsurăm forțele, să învingem, și să strângem mâna adversarului indiferent dacă am învins sau dacă am pierdut, și să înțelegem că mereu există un loc de mai bine”, a menţionat Dragan Petricevic.

Sferturile turneului Final 8 din Cupa României se desfăşoară miercuri şi joi, semifinalele urmând să aibă loc vineri 10 februarie, în timp ce finala se va desfăşura sâmbătă. Duminică este organizat All Star Game-ul Ligii Naţionale de Baschet Feminin unde Universitatea Cluj are 4 jucătoare în lotul Nordului, Dragan Petricevic fiind unul din cei doi antrenori ai echipei.