U-BT dă cei mai mulţi jucători la All Star Game

Cinci jucători de la formaţia de baschet masculin U-Banca Transilvania Cluj-Napoca au fost selecţionaţi în echipa Nordului la All Star Game-ul Ligii Naţionale de Baschet Masculin, care se va desfăşura sâmbătă 18 februarie 2017 la Sibiu, conform datelor prezentate marţi de Federaţia Română de Baschet. Celor cinci baschetbalişti – cei mai mulţi daţi de o echipă din Liga Naţională - li se adaugă tehnicianul Mihai Silvăşan, care va pregăti alături de Cristian Achim selecţiona nordică.

Vlad Moldoveanu, Filip Adamovic, Kyndall Dykes, Roland Torok şi Ousmane Barro sunt cei cinci baschetbalişti de la U-Banca Transilvania selectaţi în echipa Nordului pentru All Star Game-ul Ligii Naţionale de Baschet Masculin, în urma centralizăriii voturilor din partea publicului – cu o pondere de 30% în rezultatul final, mass-media – 30% şi a Departamentului Tehnic al Federaţiei (alcătuit din antrenorul fedral, preşedintele Colegiului de antrenori şi antrenorii coordonatori ai loturilor naţionale) – 40%. Echipa din Cluj dă cei mai mulţi sportivi la All Star Game din ambele selecţionate, 5, iar Moldoveanu, Adamovic şi Barro vor face din cinci-ul de bază al Nordului. Steaua are 4 selecţionaţi în All Star Game, iar campioana CSM CSU Oradea 3. Interesant este că formaţia din Cluj are doi jucători selectaţi pe poziiţia 4 - Moldoveanu şi Torok, dar niciunul pe poziţia a 2-a, Rasic clasându-se doar al patrulea în ierarhia respectivă.

Cele două selecţionate

Componenţa celor două selecţionate este următoarea: SUD - Long Cameron Scott (Steaua CSM Eximbank), Popa-Calotă Octavian (BC SCM Timişoara), Paul Mihai (Steaua), Runkauskas Marius (Steaua), Hargrove Darius (Craiova), Sutalo Marko (Dinamo), Guţoaia Adrian (Phoenix Galaţi), Abrams Jamal (Craiova), Orbeanu Iulian (Dinamo), Hunter ÎI Vincent (BCM Piteşti), Baciu Cătălin (Steaua), Drăguşin Ionuţ (BC Timişoara). Antrenori: Claudiu Fometescu (Steaua CSM Eximbank) şi Hristu Sapera (BCM U Piteşti).

NORD: Martinic Goran (BC Mureş Tg. Mureş), Adamovic Filip (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca), Mandache Andrei (CSM CSU Oradea), Dykes Kyndall (U-BT), Zeno Martin (CSM Oradea), Hardy Kevin (BC CSU Sibiu), Torok Roland (U-BT), Moldoveanu Vlad (U-BT), Nicoară Titus (CSM CSU Oradea), Popescu Bogdan (CSU Sibiu), Lazăr Laszlo (BC Mureş), BARRO Ousmanne (U-BT). Antrenori: Cristian Achim (CSM Oradea) şi Mihai Silvăşan (U-BT). Federaţia de specialitate a decis ca în fiecare selecţionată să poată fi incluşi câte şase jucători străini, nu doar cinci, cum este prevăzut în campionat.

Aproape 4.000 de fani au votat

FRB a transmis că „baza de vot a fost alcătuită din sportivi şi antrenorii principali ai tuturor echipelor din LNBM, numele acestora fiind prezente în programul de vot pentru public până în seara zilei de 05 februarie”. „După oprirea programului de vot, au fost validate 3744 voturi exprimate din partea publicului, iar din partea mass-media şi-au exprimat preferinţele 14 instituţii de presă din întreaga ţară”. Au votat instituţii media generaliste dar şi de specialitate.

Cine a obţinut cele mai multe voturi

În selecţionata Sud, potrivit Federaţiei de specialitate, sportivii care au adunat cele mai multe voturi din partea publicului au fost Hargrove Darius (907), Baciu Cătălin (778) şi Long Cameron (699), iar în selecţionata NORD Moldoveanu Vlad (1193), Barro Ousmanne (1167) şi Adamovic Filip (1113). Preferaţii mass-media pentru selecţionata SUD au fost Long Cameron (10), Hunter ÎI Vincent şi Guţoaia Adrian (câte 7), respectiv pentru Nord Moldoveanu Vlad (12) şi Mandache Andrei (8). Dintre antrenori cele mai multe voturi din partea publicului pentru SUD le-a adunat Sapera Hristu (1081), iar pentru NORD cel mai votat a fost Achim Cristian (1452). Din partea mass-media cei mai votaţi au fost Claudiu Fometescu la SUD (6), respectiv Cristian Achim şi Mihai Silvăşan la NORD (câte 6 voturi).

Cinciurile de bază

În urma centralizării voturilor echipa Nordului şi cea a Sudului au următoarea componenţă: NORD - Adamovic Filip (U-BT), Mandache Andrei (CSM Oradea), Hardy Kevin (CSU Sibiu), Moldoveanu Vlad (U-BT), Barro Ousmanne (U-BT). SUD – Long Cameron (Steaua), Hargrove Darius – (Craiova), Abrams Jamar (Craiova), Orbeanu Iulian (Dinamo) şi Hunter ÎI Vincent (Piteşti).

Întâlnesc Sibiul în Cupă

All Star Game-ul precede turneul Final 8 din Cupa României (14-17 februarie 2017), în care U-BT întâlneşte echipa gazdă CSU Sibiu, în 14 februarie, în sferturi. Semifinalele au loc pe 16 februarie, iar finala în data de 17. Echipa din Cluj este deţinătoarea trofeului, după ce a învins anul trecut în finală CSM Oradea, care a câştigat ulterior titlul de campioană.

Lideri în campionat

U-Banca Transilvania se menţine lider în Liga Naţională, cu 34 de puncte, devansând Steaua (31) şi BC Timişoara (tot 31). Clujenii au învins în ultima etapă acasă cu 95-66 formaţia Phoenix Galaţi, iar sâmbătă de la ora 20 vor juca în deplasare la campioana CSM Oradea, în a numărul 21 din sezon regulat.