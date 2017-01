Unsprezece goluri pentru Cristina Laslo în meciul pierdut de "U" cu Râmnicu-Vâlcea

Gruparea feminină de handbal a Clubului Sportiv Universitatea Cluj a cedat cu 23-26, jocul disputat miercuri la Sala Sporturilor „Horia Demian” cu HCM Râmnicu Vâlcea, în etapa a 14-a din Liga Naţională., Cristina Laslo (20 de ani) a marcat de 11 ori, 4 dintre goluri de la 7 metri, dar nu a fost suficient pentru ca formaţia gazdă să obţină victoria. După o primă repriză echilibrată, 12-13 la pauză şi avantaj cu 8 minute înainte de final, clujencele au ratat mai multe aruncări pe final de joc şi au părăsit învinse terenul.

Tehnicianul Universităţii Cluj, Florentin Pera crede că forma portarului adversarilor a contat decisiv: „Diferența a făcut-o poarta, Blazek a avut o zi excepțională, noi am ratat nu mai puțin de zece situații unu la unu cu portarul. În aceste condiții e greu să bați o echipă care venea cu un moral extrem de bun după victoriile cu Craiova și Brăila. Am avut un moment de revenire pe final, din păcate n-am reușit să-l gestionăm. Ne-am grăbit, ne-am pripit, am căutat soluții pe parcursul celei de-a doua reprize, am încercat și alte formule de echipă. Probabil că ratările au inhibat puțin jucătoarele și n-am reușit să ducem jocul cu bine. E o victorie meritată a celor de la Vâlcea, trebuie să ne asumăm această înfrângere. Noi am venit după o perioadă extrem de bună, după rezultatele obținute în ultimele etape. Astăzi nu am reușit să repetăm aceeași evoluție, am ratat enorm de mult”, a declarat Florentin Pera după meci, potrivit site-ul Clubului Sportiv Universitatea Cluj.

Marcatoarele celor două echipe au fost: „U” Cluj – Laslo 11, Chintoan 5, Puiu 4, Boian 2, Dindiligan 1. HCM Râmnicu-Vâlcea: Ani Senocico şi P. Vizitiu câte 5, Cioaric 4, Gavrilă şi Simion câte 3, Adespii M. 2, Craiu, Stoicănescu, Florică şi Safta câte 1. Studentele rămân deocamdată pe locul 7 în Liga Naţională de Handbal Feminin cu 14 puncte, dar un joc mai mult decât echipa de pe locul 12, Corona Braşov, 11 puncte. Pentru elevele lui Florentin Pera urmează meciul din deplasare cu Măgura Cisnădie, joi, 26 ianuarie 2017.