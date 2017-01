Victorie pentru U-BT cu Piteştiul

Meciul din etapa a 15-a din Liga Naţională de baschet masculin, disputat în weekend, a fost unul foarte disputat, fiind decis în ultimele minute. Ambele formaţii au câştigat câte două sferturi, însă elevii lui Silvăşan au făcut-o la o diferenţă mai mare şi astfel s-au impus în final, cu 88-82 (21-24, 17-14, 17-22, 33-22). Clujenii au stat mai bine în prima parte la recuperări, pe fondul impreciziei la aruncări a gazdelor, conform site-ului echipei clujene. Pe un final palpitant, clujenii au ţinut garda sus şi au învins.

"A fost un meci greu, foarte fizic, pe care mă bucur foarte tare că am reuşit să îl câştigăm. Sunt, de asemenea, bucuros pentru că am reuşit să dominăm sub panou o echipă precum Piteştiul, să recuperăm cu aproape zece mingi mai multe ca ei! Îi felicit pe băieţi pentru această reuşită, însă trebuie să ne păstrăm cumpătul, să mergem mai departe, avem un program încărcat şi nu avem timp să ne culcăm pe o ureche", a declarat Silvăşan după meci.

Jocul următor pentru U-Banca Transilvania este cu Alba Fehérvár, în FIBA Europe Cup, în ziua de miercuri, 11 ianuarie 2017, de la ora 11, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.