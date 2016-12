Sportivul anului la „U” Cluj a devenit un model pentru tinerii înotători din România

La întrecerile desfășurate recent la Pitești au luat parte peste 400 de sportivi cu vârste între 12-14 ani şi au fost doborâte 18 recorduri naţionale, fiind prezenți și Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Mihai Colvaliu, preşedintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Robert Glință, un model

Mai mulţi dintre tinerii câştigători au povestit că îl au ca model în activitatea sportivă pe Robert Glinţă (19 ani), legitimat la „U” Cluj, recordman mondial de juniori în 2015 şi finalist la 100 m spate la seniori la Olimpiada de la Rio din 2016 transmit responsabilii de comunicare ai evenimentului de la Piteşti.

“În primul rând am vrut să devin campion national. Apoi a venit și recordul, odată cu pregătirea. Eu fac cam 11 antrenamente pe săptămână. În țară îl am ca model pe Glință, iar de-afară pe Michael Phelps”, a spus Balázs Mészáros (H20 Târgu Mureș) - recordmen național la 200 metri mixt sub 13 ani (2 minute, 17 secunde, 88 sutimi). Tobias Dumitrache (CSO Voluntari) - recordmen national 100 metri fluture sub 13 ani (1 minut și 21 sutimi), îl consideră şi el pe Glinţă un model. "Îmi doresc de mic să ajung la Olimpiadă. Robert Glință este un exemplu pentru mine, pentru că la 18 ani, cînd era încă la juniori, a reușit să ajungă în primii 8 la Olimpiadă. Și Michael Phelps este idolul meu, pentru că la 15 ani a reușit să meargă la Olimpiadă".

Ana Dascăl, la 14 ani neîmpliniți la Rio

Camelia Potec, totodată vicepreședinte a COSR și-ar dori ca o parte sportivii care au evoluat la Piteşti să poată participa la Olimpiada de la Tokyo, din 2020, oferind exemplul Anei Dascăl, tot de la Universitatea Cluj, care a ajuns la 14 ani neîmpliniţi la Olimpiada din acest an de la Rio de Janeiro. Înotătoarea s-a clasat și ea între primii zece sportivi de la "U" în 2016.

„Marea performanță pentru acești sportivi este să participe la Jocurile Olimpice, chiar și la 15-16 ani. Am avut chiar un caz la Rio. O fată care nu împlinise 14 ani (Ana Dascăl, n.red.) a primit invitația să participe. Eu am speranțe foarte mari în acești campioni pentru că acești copii fac natație de plăcere, muncesc să fie cei mai buni și au timp să ajungă la Jocurile Olimpice de la Tokyo”, a declarat Potec. „În natație au apărut sportivi care, deși erau foarte tineri, au realizat performanțe foarte mari. Sigur, se poate ca din acești copii care astăzi înoată aici, la Pitești, să-i vedem în 2020, la Tokyo, pe podium. Voi fi alături de sportivi. E foarte important acel suport moral, să vadă că oameni care au făcut performanță și au ajuns acum în funcții de conducere sunt alături de ei la început de drum”, a subliniat Mihai Covaliu.

Noul bazin olimpic din Cluj, un exemplu

În contextul inaugurării bazinului olimpic modern din incinta strandului Grigorescu, în această toamnă, fosta mare înotătoare Camelia Potec speră că proiectele de infrastructură vor continua şi în restul ţării: „Eu sunt convinsă că 2017 va fi un an mai bun, cu proiecte noi de bazine. Iată că și România a devenit o țară în care oamenii sunt pasionați de înot. Cel mai mare proiect de natație din România este la Otopeni. Sperăm să-l vedem finalizat anul viitor”, a declarat vicepreşedintele COSR.