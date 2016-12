Înfrângere usturătoare pentru U-BT cu Mureşul: „Nu am reuşit să motivez echipa cum trebuia”

Antrenorul echipei clujene, Mihai Silvăşan, a declarat că îşi asumă eşecul din ultimul meci din an, întrucât nu a reuşit să motiveze echipa „aşa cum ar fi trebuit pentru acest meci”.

După un prim sfert destul de echilibrat, mureşenii au rupt ritmul cu mai multe reuşite de trei puncte, însă în a doua jumătate a sfertului secund elevii lui Silvăşan au remontat şi s-a intrat cu egalitate la vestiare: 53-53.

Oaspeţii au continuat să puncteze de le trei în timp ce jocul gazdelor s-a dovedit imprecis, cu procentaje reduse la coşurile din acţiune. Cu excpeţia lui Torok, care a avut 50% procentaj la aruncările din acțiune, restul jucîtorilor din Cluj au oscilat toți ceilalți oscilând între 33% (Dykes) și 46% (Adamovic).

BC Mureş este prima formaţie care a înscris peste 100 de puncte echipei din Cluj.

U-Banca Transilvania - BC Mureș 89-104 (23-29, 30-24, 16-29, 20-22)

”În primul rând, felicit echipa Mureșului, o victorie absolut meritată pentru ei, au venit mai hotărâți și mai motivați să câștige acest meci. Din păcate, apărarea noastră nu a funcționat, vom vedea ce și unde am greșit și nu prea poți câștiga când iei atâtea puncte. La pauză, părea că e un meci de All Star Game după scor, dar nu așa ceva ne dorim. Vom gândi la rece și vom merge mai departe, nu am pierdut absolut nimic. Îmi asum acest eșec, nu am reușit să motivez echipa așa cum trebuia pentru acest meci!”, a declarat antrenorul U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvăşan, după joc, potrivit site-ului u-bt.ro. „Îmi pare rău că nu am reușit să facem o bucurie fanilor, nu am reușit să ne facem nici nouă o bucurie înainte de Crăciun, să începem această minivacanță cu zâmbetul pe buze... Așa este baschetul, este un mic pas înapoi, din care sper să învățăm și să mergem mai departe mult mai puternici. Ne așteaptă o lună ianuarie și una februarie foarte grele, cu multe meciuri”, a adăugat el.

Echipa clujeană încheie anul pe locul 2 în Liga Naţională, cu 22 de puncte, unul mai puţin decât Steaua. Pentru U-BT sezonul se reia miercuri pe 4 ianuarie 2017, când va întâlni acasă BK Pardubice în grupele FIBA Europe Cup.