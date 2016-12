Derby-uri ale Ardealului, pentru U-BT şi Universitatea Cluj, astăzi

Elevii lui Mihai Silvăşan au şansa de a încheia anul pe primul loc în Liga Naţională de Baschet Masculin cu o victorie în faţa mureşenilor, vicecampioni naţionali, în meciul programat de la ora 17.15 la Sala Sporturilor „Horia Demian” de la 17.15, în etapa cu numărul 14.

”Meciul cu Mureșul este ultimul al anului, ne dorim să îl câștigăm, să continuăm seria bună de rezultate avute în campionat. Mureșul este o echipă bună, au revenit în lot Goran Gajovic și Alhaji Mohammed, este o echipă greu de învins, o echipă de tradiție din baschetul românesc. În ultimii ani am avut meciuri tari împotriva lor. Noi intrăm pe teren doar cu gândul la victorie și sperăm să facem un joc bun și să încheiem anul cu un succes”, a declarat Mihai Silvăşan, citat de site-ul oficial al clubului de baschet clujean.

Biletele se pun în vânzare de la ora 14.00 la casa de bilete a Sălii Sporturilor "Horia Demian" şi costă 10 lei, respectiv 5 lei pentru elevi şi studenţi pe baza carnetului de elev / cardului Omnipass.

Pot deveni lideri

U-BT este pe locul 3 în clasament cu 21 de puncte, dar cu o victorie va egala liderul Steaua, care are 23 de puncte, dar un meci în plus şi dezavantajul meciului direct, unde clujenii s-au impus. Echipa de pe locul 2, BC Piteşti, 21 de puncte, are 2 meciuri în plus. Atât Steaua cât şi Piteştiul nu mai au meciuri în campionat în acest an.

Derby la Braşov

Echipa de baschet feminin a Universităţii Cluj, care ocupă locul 2 în Liga Naţională feminină are un meci dificil în deplasare la Olimpia Braşov, ocupanta locului 3. Jocul face parte din etapa a 13-a din Liga Națională de Baschet Feminin.

Ambele echipe au câte 9 victorii şi 3 înfrângeri, iar în tur clujencele au câştigat acasă cu 83-68. Până la finalul anului pentru elevele lui Dragan Petricevic mai urmează un meci, pe 29 decembrie, acasă, cu Politehnica Iaşi.