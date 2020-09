100.000 de oameni din zona metropolitană Cluj-Napoca nu au parte de serviciile orașului de 5 stele (P.E.)

Un fapt extrem de important e că aproape 100.000 dintre aceștia (spre o pătrime din populația zonei metropolitane) nu locuiesc în Cluj-Napoca, dar sunt direct interesați de proiectele administrației zonei metropolitane, viața lor în satele și comunele adiacente orașului fiind la standarde net inferioare fata de beneficiile pe care le au cetățenii municipiului. Începând de la educație, cu școlile din sate și comune ținute ani de zile la nivel mediu, spre inferior, continuând cu serviciile medicale și nevoia, mereu și în orice situație, de deplasare la Cluj-Napoca pentru orice depășește o simpla durere de cap, sau vorbind despre urbanismul haotic în satele dormitor, rețele de utilitati fie inexistente, fie subdimensionate, cu dejecții în strada și apă/gaz fără presiune, toate acestea și multe multe alte probleme îi transformă pe cei 100.000 de oameni care se lovesc de ele, zi de zi, într-un soi de cetățeni de rangul doi ai zonei metropolitane. Și starea asta de fapt trebuie sa se schimbe.

În ultimii 10 ani au fost puse pe masă, în mai multe rânduri, disfuncționalitățile zonei metropolitane și necesitatea de a face pași rapizi în direcția realizării unei integrări mai solide. Clujul și localitățile limitrofe au nevoie de acest proiect ca de aer, deoarece problemele devin tot mai mari o dată cu creșterea suprafeței pe care aceasta zona metropolitană o ocupă. Discuțiile și tergiversările țin însă locul acțiunilor concrete, iar ultimii 30 de ani ne-au arătat că politicienii care au pretins că ne reprezintă au fost mai degrabă interesați să își păstreze puterea, chiar dacă interesul lor personal dăunează calității vieții locuitorilor din comunitățile pe care le reprezintă. Promisiunile electorale și reîncălzirea subiectului din patru în patru ani nu sunt suficiente.

Soluțiile la aceste probleme au fost discutate de o parte din candidații Alianței USR PLUS pentru primăriile și consiliile locale din zona metropolitană în cadrul unei întâlniri la care a participat și Dan Barna, co-președinte al Alianței.

Alături de el au fost prezenți

- Emanuel Ungureanu, candidat USR PLUS la Primăria Cluj-Napoca

- Cătălin Sălăgean, candidat USR PLUS la Președinția Consiliului Județean Cluj

- Flaviu Udrea, candidat USR PLUS la Primăria Florești

- Maria Rodila, candidat USR PLUS la Primăria Apahida

- Gabriel Barz, candat USR PLUS la Primăria Baciu

În viziunea USR PLUS, zona metropolitană înseamnă mai mult decât un mecanism legal de cooperare, aceasta forma de organizare administrativă trebuie sa fie cadrul care poate asigura o dezvoltare coerentă, integrată și logică a Clujului și a comunelor din proximitate într-o singură comunitate funcțională.

„Trebuie să vedem că orașul suferă în cartiere, pentru că oamenii merg în zona centrală neavând o infrastructură pentru copii, pentru părinți și pentru oamenii în vârstă. Aceste realități pot fi schimbate dacă le înfrunți. E adevărat că oamenii din oraș sunt deosebiți, dar trebuie să ne uităm dacă administrația se ridică la nivelul oamenilor.” Emanuel Ungureanu, candidat al Alianței USR PLUS la Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

„Primăriile din zona metropolitană trebuie să cedeze o parte din atribuții astfel încât să permită nașterea unor soluții integrate: colectarea deșeurilor, transport public în comun, plan de urbanism. Dacă fiecare va gândi strict pentru curtea lui nu vom aduce niciodată plus valoare pentru cetățeni” Cătălin Sălăgean - candidat al Alianței USR PLUS la Președinția Consiliului Județean Cluj.

„Indiferent de nivelul de dezvoltare la care este o comună sau un oraș, bunăstarea poate fi generată doar de proiecte care cresc numărul de persoane care beneficiază de pe urma acestor proiecte, iar acest lucru se poate întâmpla doar în cadrul zonei metropolitane. ” Dan Barna co-președinte al Alianței USR PLUS.

„Baciu, în întregime, este o comună deficitară la serviciile elementare, ca o consecință a discrepanțelor ce au existat între Cluj și zonele periurbane care, în general, au suferit din lipsa investițiilor. Zona metropolitană trebuie să se poată defini și manifesta printr-o coeziune foarte bună a tuturor administrațiilor locale, or noi avem o prăpastie enormă între Cluj și comunele limitrofe, care au rămas de izbeliște” Gabriel Barz, candidat al Alianței USR PLUS la Primăria comunei Baciu.

„Dezvoltarea fără a ține cont de utilitățile existente a ajuns să afecteze chiar și zonele care aveau un minim de utilități, și asta chiar și în zone aflate la 5-10 km de Cluj-Napoca.” Maria Rodilă, candidat USR PLUS la Primăria comunei Apahida.

USR PLUS va transforma zona metropolitană într-o structură funcțională prin proiecte construite împreună cu comunitățile din jurul municipiului Cluj-Napoca. Doar așa vom crea contextul favorabil pentru ca investitorii și micii antreprenori să simtă un sprijin real și nu doar exploatare din punct de vedere fiscal și șicane administrative, iar cetățenii să beneficieze de același nivel al calității serviciilor publice, indiferent unde ar avea aceștia domiciliul.

Mai multe despre planurile concrete vizand zona metropolitană, și nu numai, puteți găsi în Programul Local de Guvernare USR PLUS: https://cluj.usr.ro/usr-plus-program-local-de-guvernare-pentru-cluj-napoca/

Înregistrarea discuției despre zona metropolitană este disponibilă la https://www.facebook.com/usrclujnapoca/videos/689184351947671

Pe 27 septembrie e momentul să votăm pentru o nouă viziune de dezvoltare metropolitană și să promovăm oameni noi ce pot mobiliza atât administrațiile locale cât și pe cea județeană, pentru a pune pune în practică aceste planuri ce vor crește în mod real calitatea vieții în tot județul.

