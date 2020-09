Arpad Sebesi - USR PLUS: „Clujul Comoară trebuie să renască” (P.E.)

Sunt Arpad Sebesi, Vicepreședinte USR PLUS Cluj-Napoca, am 33 de ani și trăiesc în Cluj-Napoca de 15, loc în care am urmat cursurile Facultății de Calculatoare din cadrul UTCN. Ca experiență profesională, contribui eficient de mai bine de 10 ani în domeniul IT. Am ales să mă implic în politică după ce am trăit și lucrat 2 ani în Germania, ocazie cu care am simțit in mod nemijlocit ce înseamnă viata intr-o țară europeană dezvoltată. M-am alăturat USR-ului, facând parte din echipa de organizare a inițiativei Fără Penali în Funcții Publice, moment in care m-am regăsit în valorile însușite de organizație precum integritatea, onestitate, transparență, dorința de mai bine si mai corect.

Astfel, doresc să contribui la un viitor care sa aibă la baza respectul reciproc, pacea si toleranța. Am decis să candidez din partea USR PLUS și nu a altor partide, pe criterii etnice, spre exemplu, pentru că vreau să avem o direcție politică, perspectivă și valori comune, pentru un bine comun al țării și cetățeanului român indiferent de etnia lui, iar asta am regăsit în USR PLUS. Consider că atunci când abordarea unor probleme e guvernata de raportarea la un grup minoritar există riscul ca factorii externi economici și sociali să creeze probleme, mai cu seama ca urmare a lipsei de fonduri. Peisajul macro definește peisajul micro, pentru că „degeaba” ai un patrimoniu cultural valoros atunci când pentru a-l valorifica este nevoie de finanțare intr-o țară în care statul de drept, economia, predictibilitatea fiscală și politicile publice pe termen lung sunt perfect funcționale. Așadar, schimbarea trebuie să se producă de sus în jos, iar USR PLUS promovează acele proiecte care ar aduce o bunăstare reală și în masură să faciliteze păstrarea culturii individuale a comunităților, în cadrul amplu al culturii întregii nații.

Îmi doresc ca aportul valoros al minorităților la patrimoniul istoric, cultural si spiritual să fie apreciat și recunoscut, ca istoria să ne fie piatră de temelie în fundațiile demersurilor viitoare, temelie din care cu multă considerație și înțelepciune să învățăm, privind cu încredere înspre un viitor mai bun, incluziv, având la baza drepturile omului, de egalitate de șanse și tratament echitabil, indiferent de individ. Cred că un Cluj al viitorului se construiește pe o abordare multiculturală și nu naționalistă, fără instigare la ură pe criterii etnice sau de orice altă natură. Cred că discriminarea, oriunde și de orice tip ar fi, este imorală și mai cred că respectarea drepturilor egale ale omului este drumul unic și de necontestat înspre o lume mai dreaptă și mai bună, unde toți cetățenii pot să crească și să conviețuiască armonios împreună, indiferent dacă sunt parte dintr-o minoritate sau nu. Cred că recunoașterea drepturilor omului ca drepturi inalienabile și a demnității umane înnăscute sunt baze pentru libertate, dreptate și pace în orice comunitate.

Astfel, proiectul nostru din USR PLUS Cluj-Napoca propune un viitor ce implică o conviețuire comună armonioasă prin:

- un parteneriat și o promisiune de colaborare și dezvoltare durabilă, între toate etniile din oraș;

- un sprijin pentru toate comunitățile minoritare în promovarea proiectelor și rezolvarea nevoilor specifice acestora, dar și în spiritul egalității în drepturi a clujenilor;

- o prietenie sinceră care să aducă beneficii tuturor, care să elimine neîncrederea generata de nerespectarea, din trecut, a unora dintre promisiunile autorităților locale;

- un viitor comun în care nimeni să nu se simtă nedreptățit sau marginalizat, un viitor în care nicio comunitate să nu se simtă neglijată sau ignorată;

- sinceritate la masa discuțiilor, care să destructureze neîncrederea generată de jocuri de culise si interese, prin care angajamentele devin efemere și rezultatele inexistente;

- implicare în proiectele comunitățiilor minoritare din Cluj-Napoca și includerea acestora în strategia de dezvoltare a orașului și a întregii zone metropolitane;

- consecvență și claritate în sprijinirea proiectelor tuturor comunităților prin elaborarea unei foi de parcurs care să acopere o prioritizare a acestora, alături de un calendar pe termen lung, dincolo de durata unui ciclu electoral.

Cei ce mă cunosc știu ca unele dintre lucrurile care mă recomandă sunt seriozitatea și dorința de schimbare în bine. Acestea, alături de consecvența și experiența dobândite în munca în cadrul companiilor multinaționale, unde am văzut că un management bun și o gestionare eficientă a resurselor duc lucrurile în mod rapid în direcția dorită, toate acestea m-au determinat să „iau taurul de coarne” și să îmi depun candidatura la Consiliul Local Cluj-Napoca.

Haideți în 27 septembrie la vot! Împreuna vom fi schimbarea pe care ne-o dorim în oraș, județ, în România și în lume.

