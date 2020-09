Dacian Cioloș: „Am încredere în Emanuel Ungureanu!“ (P.E.)

Fostul Prim Ministru al României și co-președinte al Alianței USR PLUS și-a început discursul spunând că se simte clujean, aici și-a făcut studiile, s-a simțit mereu ca acasă la Cluj, iar în curând va deschide și cabinetul de europarlamentar. A continuat prin a face o analiză nepărtinitoare a ceea ce se întâmplă în multe administrații publice din țară - faptul că peste tot găsim corupție, nepotism, impostură, iar aceste fenomene, la care se adaugă și incompetența primarilor au ca efect lipsa de progres; administrația nu mai face față așteptărilor legitime ce vin de la cetățeni. Din păcate, în opinia dlui. Cioloș, Clujul nu face excepție de la situația prezentată mai sus, chiar dacă aici s-au mai mișcat unele lucruri. A compara mereu Clujul cu orașe cum sunt Craiova sau Alexandria nu face cinste nimănui, pentru că o comparație trebuie să îți arate ce poți face mai bine, cum să ajuți cetățeanul prin serviciile tale, nu să te bați singur pe umăr ca să dai impresia că ești bun. De cele mai multe ori aceste comparații în jos se fac în scop de propagandă și înșelare a oamenilor, pentru că atunci când te compari intenționat cu cineva slab o faci ca tu să pari puternic, dar realitatea poate fi alta.

Dacian Cioloș, care e și președintele celui de-al treilea, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, Renew Europe, a continuat spunând că la Cluj e nevoie de o nouă generație de politicieni: „Trebuie să scăpăm de nepotism, de incompetență și impostură.“ Ca să evolueze, Clujul are nevoie de un nou mod de răspuns la problemele comunității, iar aici dl. Cioloș a discutat despre ceea ce propune Alianța USR PLUS: transparență și eficiență în modul de cheltuire a banilor publici, rezolvarea problemelor ce țin de trafic și aglomerarea urbană, transportul metropolitan, atragerea investițiilor de calitate - atât în producție cât și în cercetare și inovare, dezvoltarea Clujului ca pol în domeniul agroalimentar, investiții în cultură și, nu în ultimul rând, în spitalele Clujului, care sunt parcă desprinse dintr-o altă epocă istorică.

În acest context, dl. Cioloș a apreciat efortul candidatului Alianței USR PLUS la Primăria Cluj Napoca, Emanuel Ungureanu de a scoate la iveală cu mult curaj mârlănii și matrapazlâcuri. În același timp, dl. Cioloș și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Emanuel Ungureanu de a rezolva problemele cauzate de actuala administrație, dar și de a-și pune în practică programul cu care vine în fața clujenilor. La rândul său, în discursul pe care l-a susținut, Emanuel Ungureanu a sintetizat care sunt, în fapt, opțiunile pe care le-au avut până acum clujenii în ceea ce-i privește pe aleșii locali: „a furat, dar a și făcut ceva, respectiv, a furat și a fost și incompetent. Nu putem considera banul public o găleată, un sac din care cineva își ia cât are nevoie și ne mai dă și nouă câte ceva.“ Alianța USR PLUS vine în fața electoratului cu o echipă de oameni buni, competenți, care au cariere făcute în afara sistemului public și vor să își pună competența în slujba cetățeanului. Oamenii care au intrat în USR și PLUS n-au mai putut să stea deoparte pentru că haosul creat în construcții, incompetența și indolența autorităților i-au obligat să ia atitudine. Cartierele noi fără trotuare, iluminat public și spații de joacă sunt doar câteva dintre problemele create de o primărie dezinteresată de calitatea vieții și căpușată de nepotism. Echipa pe care o propune Alianța USR PLUS este alcătuită din oameni buni, care știu ce au de făcut pentru Cluj, dar și pentru primării ca cele din Dej, Turda, Jucu, Gilău, Câmpia Turzii. În 27 septembrie clujenii sunt invitați să voteze idei și proiecte concrete ale unor oameni cinstiți și competenți.

